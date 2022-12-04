https://ria.ru/20221204/bezhentsy-1836231121.html

В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС

В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС - РИА Новости, 04.12.2022

В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС

Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, которая приняла уже большее количество беженцев с Украины, чем вся Франция, призывают руководство ФРГ срочно РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:19

2022-12-04T16:19

2022-12-04T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

баден-вюртемберг

украина

евросоюз

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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, которая приняла уже большее количество беженцев с Украины, чем вся Франция, призывают руководство ФРГ срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild."Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию", - пишет издание со ссылкой на слова представителя земли, отвечающего за вопросы миграции, Зигфрида Лорека (ХДС)."Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах", - пояснил Лорек.Ранее министр юстиции Баден-Вюртемберга Марион Гентгес (ХДС) уже предупреждала, что ситуация с размещением беженцев сложная, так как все мощности по приему работают на пределе своих возможностей.

https://ria.ru/20221124/bezhentsy-1833814215.html

https://ria.ru/20221127/germaniya-1834633706.html

баден-вюртемберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, баден-вюртемберг, украина, евросоюз