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В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/bezhentsy-1836231121.html
В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС
В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС - РИА Новости, 04.12.2022
В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС
Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, которая приняла уже большее количество беженцев с Украины, чем вся Франция, призывают руководство ФРГ срочно РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:19
2022-12-04T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
баден-вюртемберг
украина
евросоюз
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, которая приняла уже большее количество беженцев с Украины, чем вся Франция, призывают руководство ФРГ срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild."Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию", - пишет издание со ссылкой на слова представителя земли, отвечающего за вопросы миграции, Зигфрида Лорека (ХДС)."Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах", - пояснил Лорек.Ранее министр юстиции Баден-Вюртемберга Марион Гентгес (ХДС) уже предупреждала, что ситуация с размещением беженцев сложная, так как все мощности по приему работают на пределе своих возможностей.
https://ria.ru/20221124/bezhentsy-1833814215.html
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в мире, баден-вюртемберг, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Баден-Вюртемберг, Украина, Евросоюз
16:19 04.12.2022
 
В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС

Bild: власти земли Баден-Вюртемберга призвали к справедливому распределению беженцев в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, которая приняла уже большее количество беженцев с Украины, чем вся Франция, призывают руководство ФРГ срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild.
"Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию", - пишет издание со ссылкой на слова представителя земли, отвечающего за вопросы миграции, Зигфрида Лорека (ХДС).
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24 ноября, 01:34
В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию"
"Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах", - пояснил Лорек.
Ранее министр юстиции Баден-Вюртемберга Марион Гентгес (ХДС) уже предупреждала, что ситуация с размещением беженцев сложная, так как все мощности по приему работают на пределе своих возможностей.
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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СМИ: Германия не хочет больше помогать Киеву из-за украинских беженцев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБаден-ВюртембергУкраинаЕвросоюз
 
 
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