https://ria.ru/20221204/bezhentsy-1836231121.html
В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС
В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС - РИА Новости, 04.12.2022
В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС
Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, которая приняла уже большее количество беженцев с Украины, чем вся Франция, призывают руководство ФРГ срочно РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:19
2022-12-04T16:19
2022-12-04T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
баден-вюртемберг
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_494:345:3083:1801_1920x0_80_0_0_792e10a1a459863f5ef6b2c20895104e.jpg
БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, которая приняла уже большее количество беженцев с Украины, чем вся Франция, призывают руководство ФРГ срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild."Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию", - пишет издание со ссылкой на слова представителя земли, отвечающего за вопросы миграции, Зигфрида Лорека (ХДС)."Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах", - пояснил Лорек.Ранее министр юстиции Баден-Вюртемберга Марион Гентгес (ХДС) уже предупреждала, что ситуация с размещением беженцев сложная, так как все мощности по приему работают на пределе своих возможностей.
https://ria.ru/20221124/bezhentsy-1833814215.html
https://ria.ru/20221127/germaniya-1834633706.html
баден-вюртемберг
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_542:144:3042:2019_1920x0_80_0_0_8502a2c6727a71ebb2adf88c72581369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баден-вюртемберг, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Баден-Вюртемберг, Украина, Евросоюз
В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС
Bild: власти земли Баден-Вюртемберга призвали к справедливому распределению беженцев в ЕС