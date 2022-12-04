https://ria.ru/20221204/avangard-1836207774.html
Эксперт: США и Япония не смогут противостоять российскому "Авангарду"
Эксперт: США и Япония не смогут противостоять российскому "Авангарду" - РИА Новости, 04.12.2022
Эксперт: США и Япония не смогут противостоять российскому "Авангарду"
США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить российский гиперзвуковой блок "Авангард", поскольку сегодня не существует возможностей предсказать... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T12:04
2022-12-04T12:04
2022-12-04T12:04
безопасность
алексей леонков
япония
сша
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить российский гиперзвуковой блок "Авангард", поскольку сегодня не существует возможностей предсказать его траекторию полета, а также создать ракету, способную развить скорость в несколько десятков раз превышающую скорость звука, заявил РИА Новости в воскресенье известный военный эксперт Алексей Леонков.Так он прокомментировал публикацию издания "Никкэй", согласно которой Япония и США рассматривают возможность проведения совместного исследования технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, что сможет позволить уничтожать ракеты на высотах, недоступных для имеющихся противоракетных систем.По данным издания, министерство обороны Японии планирует в 2023 году начать проектирование ракетного двигателя, предназначенного для ракет большой дальности и с возможностью поворота в случае изменения траектории полета ракеты противника."В японских СМИ говорится о создании технологии перехвата планирующих гиперзвуковых блоков, но нюанс состоит в том, что "Авангард" является блоком маневрирующим, то есть предсказать, в какой точке воздушного пространства он окажется в следующую секунду, невозможно. Сейчас это нерешаемая задача", - сказал Леонков.Эксперт отметил, что для испытаний таких противоракет США и Японии потребуется создать соответствующую цель, то есть маневрирующий гиперзвуковой боевой блок, подобный "Авангарду", на что сегодня не способны даже высокоразвитые ВПК этих стран."Есть вариант решить эту задачу попроще - стрелять "в догон", чтобы ракета повторяла маневры цели и сбила ее. Но здесь вступают другие законы: для того, чтобы догнать и перехватить цель, скорость противоракеты должна быть в 1,5 раза больше. Наш "Авангард" развивает скорость в 27 чисел Маха, то есть американо-японская ракета должна летать быстрее скорости звука в 40 раз - это просто нереально", - пояснил Леонков.Эксперт напомнил, что существующие образцы американских гиперзвуковых ракет смогли развить максимальную скорость в 5-6 чисел Маха.По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии в 2019 году. Как сообщали ранее в РВСН, к 2023 году на боевое дежурство заступит второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
https://ria.ru/20221202/dogovor-1835756921.html
https://ria.ru/20221202/neft-1835753186.html
https://ria.ru/20221130/ucheniya-1835178861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, алексей леонков, япония, сша, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Алексей Леонков, Япония, США, Ракетные войска стратегического назначения
Эксперт: США и Япония не смогут противостоять российскому "Авангарду"
Эксперт Леонков: США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить "Авангард"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить российский гиперзвуковой блок "Авангард", поскольку сегодня не существует возможностей предсказать его траекторию полета, а также создать ракету, способную развить скорость в несколько десятков раз превышающую скорость звука, заявил РИА Новости в воскресенье известный военный эксперт Алексей Леонков.
Так он прокомментировал публикацию издания "Никкэй", согласно которой Япония и США рассматривают возможность проведения совместного исследования технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, что сможет позволить уничтожать ракеты на высотах, недоступных для имеющихся противоракетных систем.
По данным издания, министерство обороны Японии планирует в 2023 году начать проектирование ракетного двигателя, предназначенного для ракет большой дальности и с возможностью поворота в случае изменения траектории полета ракеты противника.
"В японских СМИ говорится о создании технологии перехвата планирующих гиперзвуковых блоков, но нюанс состоит в том, что "Авангард" является блоком маневрирующим, то есть предсказать, в какой точке воздушного пространства он окажется в следующую секунду, невозможно. Сейчас это нерешаемая задача", - сказал Леонков.
Эксперт отметил, что для испытаний таких противоракет США и Японии потребуется создать соответствующую цель, то есть маневрирующий гиперзвуковой боевой блок, подобный "Авангарду", на что сегодня не способны даже высокоразвитые ВПК этих стран.
"Есть вариант решить эту задачу попроще - стрелять "в догон", чтобы ракета повторяла маневры цели и сбила ее. Но здесь вступают другие законы: для того, чтобы догнать и перехватить цель, скорость противоракеты должна быть в 1,5 раза больше. Наш "Авангард" развивает скорость в 27 чисел Маха, то есть американо-японская ракета должна летать быстрее скорости звука в 40 раз - это просто нереально", - пояснил Леонков.
Эксперт напомнил, что существующие образцы американских гиперзвуковых ракет смогли развить максимальную скорость в 5-6 чисел Маха.
По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии в 2019 году. Как сообщали ранее в РВСН
, к 2023 году на боевое дежурство заступит второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".