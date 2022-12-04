https://ria.ru/20221204/ammiak-1836214070.html

В Совфеде предупредили ЕС о планах Киева по срыву транзита аммиака

В Совфеде предупредили ЕС о планах Киева по срыву транзита аммиака - РИА Новости, 04.12.2022

В Совфеде предупредили ЕС о планах Киева по срыву транзита аммиака

Россия хочет привлечь внимание мирового сообщества и, в первую очередь, Евросоюза к планам Киева устроить провокацию на трубопроводе Тольятти - Одесса для срыва РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T13:37

2022-12-04T13:37

2022-12-04T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

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тольятти

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одесский припортовый завод

оон

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия хочет привлечь внимание мирового сообщества и, в первую очередь, Евросоюза к планам Киева устроить провокацию на трубопроводе Тольятти - Одесса для срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Военно-дипломатический источник заявил РИА Новости, что киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. По его словам, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил"."Обнародуя эту информацию, мы хотим заранее предупредить мировое сообщество о планируемой провокации. Евросоюзу нужен аммиак, Россия готова его поставлять, но, если в результате действий Украины эти поставки прервутся, ЕС нужно будет сделать соответствующие выводы. Если эта провокация будет осуществлена, ЕС должен будет это расследовать", - сказал Цеков.Сенатор подчеркнул, что Киев уже не раз устраивал антироссийские провокации."Я рассчитываю, что обозначив готовящуюся провокацию, мы сможем ей противостоять", - заключил он.

https://ria.ru/20221204/ammiak-1836204631.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/provokatsii-1835852491.html

киев

тольятти

одесса

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