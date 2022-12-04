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В Совфеде предупредили ЕС о планах Киева по срыву транзита аммиака - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/ammiak-1836214070.html
В Совфеде предупредили ЕС о планах Киева по срыву транзита аммиака
В Совфеде предупредили ЕС о планах Киева по срыву транзита аммиака - РИА Новости, 04.12.2022
В Совфеде предупредили ЕС о планах Киева по срыву транзита аммиака
Россия хочет привлечь внимание мирового сообщества и, в первую очередь, Евросоюза к планам Киева устроить провокацию на трубопроводе Тольятти - Одесса для срыва РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T13:37
2022-12-04T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
сергей цеков
киев
тольятти
одесса
одесский припортовый завод
оон
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия хочет привлечь внимание мирового сообщества и, в первую очередь, Евросоюза к планам Киева устроить провокацию на трубопроводе Тольятти - Одесса для срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Военно-дипломатический источник заявил РИА Новости, что киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. По его словам, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил"."Обнародуя эту информацию, мы хотим заранее предупредить мировое сообщество о планируемой провокации. Евросоюзу нужен аммиак, Россия готова его поставлять, но, если в результате действий Украины эти поставки прервутся, ЕС нужно будет сделать соответствующие выводы. Если эта провокация будет осуществлена, ЕС должен будет это расследовать", - сказал Цеков.Сенатор подчеркнул, что Киев уже не раз устраивал антироссийские провокации."Я рассчитываю, что обозначив готовящуюся провокацию, мы сможем ей противостоять", - заключил он.
https://ria.ru/20221204/ammiak-1836204631.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/provokatsii-1835852491.html
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тольятти
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в мире, сергей цеков, киев, тольятти, одесса, одесский припортовый завод, оон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Цеков, Киев, Тольятти, Одесса, Одесский припортовый завод, ООН, Евросоюз
13:37 04.12.2022
 
В Совфеде предупредили ЕС о планах Киева по срыву транзита аммиака

Сенатор Цеков: Россия хочет привлечь внимание ЕС к планам Киева по срыву транзита аммиака

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия хочет привлечь внимание мирового сообщества и, в первую очередь, Евросоюза к планам Киева устроить провокацию на трубопроводе Тольятти - Одесса для срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Военно-дипломатический источник заявил РИА Новости, что киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. По его словам, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".
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"Обнародуя эту информацию, мы хотим заранее предупредить мировое сообщество о планируемой провокации. Евросоюзу нужен аммиак, Россия готова его поставлять, но, если в результате действий Украины эти поставки прервутся, ЕС нужно будет сделать соответствующие выводы. Если эта провокация будет осуществлена, ЕС должен будет это расследовать", - сказал Цеков.
Сенатор подчеркнул, что Киев уже не раз устраивал антироссийские провокации.
"Я рассчитываю, что обозначив готовящуюся провокацию, мы сможем ей противостоять", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЦековКиевТольяттиОдессаОдесский припортовый заводООНЕвросоюз
 
 
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