https://ria.ru/20221204/alchevsk-1836216156.html
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ города Алчевск в ЛНР
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ города Алчевск в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ города Алчевск в ЛНР
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:07
2022-12-04T14:07
2022-12-04T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
алчевск
сша
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
bae systems
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АЛЧЕВСК (ЛНР), 4 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS."Следователями Следственного комитета зафиксирован очередной факт обстрела города Алчевск со стороны вооруженных формирований Украины. В результате данного обстрела было повреждено общежитие местного техникума. В ходе осмотра данного общежития были обнаружены боеприпасы, осколки, которые в дальнейшем будут подлежать изучению... ", - рассказал офицер СК РФ, добавив, что будут установлены причастные к совершению обстрела лица.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
алчевск
сша
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Следственная работа на месте обстрела города Алчевск в ЛНР
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости
2022-12-04T14:07
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, алчевск, сша, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Алчевск, США, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК, BAE Systems
14:07 04.12.2022 (обновлено: 14:22 04.12.2022)
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ города Алчевск в ЛНР
СК зафиксировал последствия обстрела украинскими боевиками города Алчевск в ЛНР