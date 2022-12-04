https://ria.ru/20221204/alchevsk-1836216156.html

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ города Алчевск в ЛНР

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ города Алчевск в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2022

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ города Алчевск в ЛНР

Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:07

2022-12-04T14:07

2022-12-04T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

алчевск

сша

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

bae systems

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АЛЧЕВСК (ЛНР), 4 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS."Следователями Следственного комитета зафиксирован очередной факт обстрела города Алчевск со стороны вооруженных формирований Украины. В результате данного обстрела было повреждено общежитие местного техникума. В ходе осмотра данного общежития были обнаружены боеприпасы, осколки, которые в дальнейшем будут подлежать изучению... ", - рассказал офицер СК РФ, добавив, что будут установлены причастные к совершению обстрела лица.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

алчевск

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственная работа на месте обстрела города Алчевск в ЛНР Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости 2022-12-04T14:07 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, алчевск, сша, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, bae systems