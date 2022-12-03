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Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться - РИА Новости, 03.12.2022
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Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться
Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться - РИА Новости, 03.12.2022
Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться
Жильцы имеют право отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T04:14
2022-12-03T09:35
общество
жкх
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жильцы имеют право отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Эксперт подчеркнула, что от оплаты воды, водоотведения, вывоза мусора, электро- и газоснабжения, отопления, поставок ресурсов отказаться нельзя.При этом могут исключить из договора оказания дополнительных услуг, например, страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, консьерж. По ее словам, отказаться от неактуальных предложений управляющей компании разрешается согласно российскому законодательству.
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общество, жкх, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова
Общество, ЖКХ, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
04:14 03.12.2022 (обновлено: 09:35 03.12.2022)
 
Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

Экономист Финогенова: жильцы могут отказаться от допуслуг от управляющих компаний

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДевушка подсчитывает коммунальные платежи у себя дома
Девушка подсчитывает коммунальные платежи у себя дома - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жильцы имеют право отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Эксперт подчеркнула, что от оплаты воды, водоотведения, вывоза мусора, электро- и газоснабжения, отопления, поставок ресурсов отказаться нельзя.
Счетчики учета воды - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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При этом могут исключить из договора оказания дополнительных услуг, например, страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, консьерж. По ее словам, отказаться от неактуальных предложений управляющей компании разрешается согласно российскому законодательству.
 
ОбществоЖКХЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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