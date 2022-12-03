https://ria.ru/20221203/zhkkh-1836035177.html

Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться - РИА Новости, 03.12.2022

Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

Жильцы имеют право отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T04:14

2022-12-03T04:14

2022-12-03T09:35

общество

жкх

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жильцы имеют право отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Эксперт подчеркнула, что от оплаты воды, водоотведения, вывоза мусора, электро- и газоснабжения, отопления, поставок ресурсов отказаться нельзя.При этом могут исключить из договора оказания дополнительных услуг, например, страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, консьерж. По ее словам, отказаться от неактуальных предложений управляющей компании разрешается согласно российскому законодательству.

https://realty.ria.ru/20221202/zhkkh-1835355936.html

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общество, жкх, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова