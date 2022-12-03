https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836115484.html

Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского

Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского - РИА Новости, 03.12.2022

Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского

Французский политик-голлист Флориан Филиппо призвал Пятую республику отказаться от членства в Евросоюзе из-за поддержки Брюсселем президента Украины Владимира... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:20

2022-12-03T17:20

2022-12-03T18:41

политика

владимир зеленский

украина

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо призвал Пятую республику отказаться от членства в Евросоюзе из-за поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского.Ранее ЕК решила повременить с выделением средств Будапешту из Фонда сбалансированного развития Евросоюза из-за "недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране".Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя по энергетической политике он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".

https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836097435.html

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политика, владимир зеленский, украина, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, франция