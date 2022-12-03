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Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского - РИА Новости, 03.12.2022
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Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского
Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского - РИА Новости, 03.12.2022
Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского
Французский политик-голлист Флориан Филиппо призвал Пятую республику отказаться от членства в Евросоюзе из-за поддержки Брюсселем президента Украины Владимира... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:20
2022-12-03T18:41
политика
владимир зеленский
украина
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
франция
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо призвал Пятую республику отказаться от членства в Евросоюзе из-за поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского.Ранее ЕК решила повременить с выделением средств Будапешту из Фонда сбалансированного развития Евросоюза из-за "недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране".Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя по энергетической политике он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
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политика, владимир зеленский, украина, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, франция
Политика, Владимир Зеленский, Украина, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Франция
17:20 03.12.2022 (обновлено: 18:41 03.12.2022)
 
Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского

Французский политик Филиппо призвал Париж выйти из Евросоюза из-за поддержки Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо призвал Пятую республику отказаться от членства в Евросоюзе из-за поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского.
"ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя ввергнуть ее в очень тяжелый кризис. За предлогами скрывается настоящая причина: Венгрия не согласна с [главой Еврокомиссии] Урсулой [фон дер Ляйен] в вопросе полной поддержки Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны покинуть его!" — написал он в Twitter.
Ранее ЕК решила повременить с выделением средств Будапешту из Фонда сбалансированного развития Евросоюза из-за "недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране".
Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя по энергетической политике он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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