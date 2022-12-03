https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836097435.html
Сын Трампа резко ответил Зеленскому после его нового распоряжения
Сын Трампа резко ответил Зеленскому после его нового распоряжения - РИА Новости, 03.12.2022
Сын Трампа резко ответил Зеленскому после его нового распоряжения
Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший раскритиковал Владимира Зеленского за репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:24
2022-12-03T15:24
2022-12-03T16:18
религия
политика
украина
сша
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший раскритиковал Владимира Зеленского за репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. Указ, вводящий в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны, был опубликован в пятницу.В последнее время на Украине усилилось давление со стороны властей на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Так, националисты и сторонники отколовшейся от УПЦ Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на управляемых ими территориях.
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политика, украина, сша, совет национальной безопасности и обороны украины
Религия, Политика, Украина, США, Совет национальной безопасности и обороны Украины
15:24 03.12.2022 (обновлено: 16:18 03.12.2022)
Сын Трампа резко ответил Зеленскому после его нового распоряжения
Сын Трампа резко раскритиковал Зеленского за репрессии на Украине