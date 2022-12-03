23:53 03.12.2022 (обновлено: 01:08 04.12.2022)
Нуланд вновь победила сама себя, не ей учить мир, заявила Захарова
Захарова напомнила Нуланд о позиции РФ о недопустимости ядерной войны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме Украины, она заявила, что не Вашингтону учить мир - США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру.
Захарова привела высказывание Нуланд о том, что президент России Владимир Путин решил не прибегать к использованию ядерного оружия против Украины якобы из-за жёстких предупреждений со стороны других государств. По словам Нуланд, отказавшись от ядерной эскалации, Россия "перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые неприемлемы".
"Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за "жёстких предупреждений" (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
"Что же до "неприемлемости ударов по энергосистеме", то не Нуланд мир учить – больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе", - добавила официальный представитель МИД России.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.