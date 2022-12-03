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Нуланд вновь победила сама себя, не ей учить мир, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2022
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Нуланд вновь победила сама себя, не ей учить мир, заявила Захарова
Нуланд вновь победила сама себя, не ей учить мир, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2022
Нуланд вновь победила сама себя, не ей учить мир, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-03T23:53
2022-12-04T01:08
в мире
виктория нуланд
мария захарова
владимир путин
россия
сша
украина
нато
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме Украины, она заявила, что не Вашингтону учить мир - США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру.Захарова привела высказывание Нуланд о том, что президент России Владимир Путин решил не прибегать к использованию ядерного оружия против Украины якобы из-за жёстких предупреждений со стороны других государств. По словам Нуланд, отказавшись от ядерной эскалации, Россия "перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые неприемлемы"."Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за "жёстких предупреждений" (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)", - написала Захарова в своём Telegram-канале."Что же до "неприемлемости ударов по энергосистеме", то не Нуланд мир учить – больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе", - добавила официальный представитель МИД России.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221203/nuland-1836149454.html
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в мире, виктория нуланд, мария захарова, владимир путин, россия, сша, украина, нато
В мире, Виктория Нуланд, Мария Захарова, Владимир Путин, Россия, США, Украина, НАТО
23:53 03.12.2022 (обновлено: 01:08 04.12.2022)
 
Нуланд вновь победила сама себя, не ей учить мир, заявила Захарова

Захарова напомнила Нуланд о позиции РФ о недопустимости ядерной войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме Украины, она заявила, что не Вашингтону учить мир - США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру.
Захарова привела высказывание Нуланд о том, что президент России Владимир Путин решил не прибегать к использованию ядерного оружия против Украины якобы из-за жёстких предупреждений со стороны других государств. По словам Нуланд, отказавшись от ядерной эскалации, Россия "перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые неприемлемы".
"Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за "жёстких предупреждений" (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
"Что же до "неприемлемости ударов по энергосистеме", то не Нуланд мир учить – больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе", - добавила официальный представитель МИД России.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 22:21
Глава офиса Зеленского сообщил, что встретился в Киеве с Нуланд
 
В миреВиктория НуландМария ЗахароваВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаНАТО
 
 
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