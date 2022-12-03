https://ria.ru/20221203/zakharova-1836155909.html

Нуланд вновь победила сама себя, не ей учить мир, заявила Захарова

Нуланд вновь победила сама себя, не ей учить мир, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2022

Нуланд вновь победила сама себя, не ей учить мир, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-03T23:53

2022-12-03T23:53

2022-12-04T01:08

в мире

виктория нуланд

мария захарова

владимир путин

россия

сша

украина

нато

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме Украины, она заявила, что не Вашингтону учить мир - США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру.Захарова привела высказывание Нуланд о том, что президент России Владимир Путин решил не прибегать к использованию ядерного оружия против Украины якобы из-за жёстких предупреждений со стороны других государств. По словам Нуланд, отказавшись от ядерной эскалации, Россия "перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые неприемлемы"."Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за "жёстких предупреждений" (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)", - написала Захарова в своём Telegram-канале."Что же до "неприемлемости ударов по энергосистеме", то не Нуланд мир учить – больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе", - добавила официальный представитель МИД России.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221203/nuland-1836149454.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виктория нуланд, мария захарова, владимир путин, россия, сша, украина, нато