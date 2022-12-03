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Чернышенко поручил сформировать заказ на новые российские технологии - РИА Новости, 03.12.2022
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Чернышенко поручил сформировать заказ на новые российские технологии
Чернышенко поручил сформировать заказ на новые российские технологии - РИА Новости, 03.12.2022
Чернышенко поручил сформировать заказ на новые российские технологии
Российские министерства и ведомства должны будут обеспечить квалифицированный заказ на новые отечественные технологии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:17
2022-12-03T18:17
образовательный центр "сириус"
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Российские министерства и ведомства должны будут обеспечить квалифицированный заказ на новые отечественные технологии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В рамках II конгресса молодых ученых в Сочи в субботу Чернышенко провел первое совещание с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за научно-технологическое развитие (НТР), сообщила пресс-служба конгресса.Чернышенко напомнил, что поручение определить до конца этого года заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств по НТР дал президент России Владимир Путин. Работа с этими замами будет выстроена по аналогии с руководителями цифровой трансформации, отметил вице-премьер."В России формируется вертикаль управления научно-технологическим развитием. Она содержит несколько уровней: президент, правительство, отрасли, регионы и организации. Деятельность руководителей по научно-технологическому развитию развернется на уровне отраслей и с вовлечением в процесс субъектов", - сказал Чернышенко, слова которого приведены в сообщении.Перед этими руководителями стоят три ключевые задачи, добавил Чернышенко."Это обеспечение квалифицированного заказа на технологии, кадры и реализация задач десятилетия науки и технологий. Также на базе подведомственных министерствам организаций будут созданы отраслевые центры компетенций (ОЦК). Они будут взаимодействовать с представителями отраслей и научных организаций, собирать их запрос и формировать перечень научных и технологических задач, отвечая при этом и за сборку и внедрение конечных результатов", - сказал Чернышенко.Вице-премьер поручил оперативно встроить регионы в общую вертикаль управления НТР."Интеграцию необходимо проводить, четко понимая их потребности и задачи, решение которых они предлагают в инициативном порядке. Каждый субъект имеет свою специфику и может занять своё уникальное место в новой научно-технологической повестке. По аналогии с федеральными ведомствами планируется создать должности заместителей губернаторов по науке", - добавил вице-премьер.По итогам совещания Чернышенко поручил Минобрнауки РФ доработать методические рекомендации для руководителей научно-технологического развития. Самим же руководителям предстоит подготовить модель функционирования отраслевого заказа на науку и кадры, а также участия ведомств в достижении целей десятилетия науки и технологий.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ.
https://ria.ru/20221201/putin-1835657072.html
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образовательный центр "сириус", технологии, дмитрий чернышенко, россия
Образовательный центр "Сириус", Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия
18:17 03.12.2022
 
Чернышенко поручил сформировать заказ на новые российские технологии

Чернышенко: ведомства должны будут обеспечить заказ на новые российские технологии

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкВице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке II Конгресса молодых ученых
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке II Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке II Конгресса молодых ученых
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Российские министерства и ведомства должны будут обеспечить квалифицированный заказ на новые отечественные технологии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В рамках II конгресса молодых ученых в Сочи в субботу Чернышенко провел первое совещание с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за научно-технологическое развитие (НТР), сообщила пресс-служба конгресса.
Чернышенко напомнил, что поручение определить до конца этого года заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств по НТР дал президент России Владимир Путин. Работа с этими замами будет выстроена по аналогии с руководителями цифровой трансформации, отметил вице-премьер.
"В России формируется вертикаль управления научно-технологическим развитием. Она содержит несколько уровней: президент, правительство, отрасли, регионы и организации. Деятельность руководителей по научно-технологическому развитию развернется на уровне отраслей и с вовлечением в процесс субъектов", - сказал Чернышенко, слова которого приведены в сообщении.
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Перед этими руководителями стоят три ключевые задачи, добавил Чернышенко.
"Это обеспечение квалифицированного заказа на технологии, кадры и реализация задач десятилетия науки и технологий. Также на базе подведомственных министерствам организаций будут созданы отраслевые центры компетенций (ОЦК). Они будут взаимодействовать с представителями отраслей и научных организаций, собирать их запрос и формировать перечень научных и технологических задач, отвечая при этом и за сборку и внедрение конечных результатов", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер поручил оперативно встроить регионы в общую вертикаль управления НТР.
"Интеграцию необходимо проводить, четко понимая их потребности и задачи, решение которых они предлагают в инициативном порядке. Каждый субъект имеет свою специфику и может занять своё уникальное место в новой научно-технологической повестке. По аналогии с федеральными ведомствами планируется создать должности заместителей губернаторов по науке", - добавил вице-премьер.
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По итогам совещания Чернышенко поручил Минобрнауки РФ доработать методические рекомендации для руководителей научно-технологического развития. Самим же руководителям предстоит подготовить модель функционирования отраслевого заказа на науку и кадры, а также участия ведомств в достижении целей десятилетия науки и технологий.
Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ.
 
Образовательный центр "Сириус"ТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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