https://ria.ru/20221203/zakaz-1836123208.html

Чернышенко поручил сформировать заказ на новые российские технологии

Чернышенко поручил сформировать заказ на новые российские технологии - РИА Новости, 03.12.2022

Чернышенко поручил сформировать заказ на новые российские технологии

Российские министерства и ведомства должны будут обеспечить квалифицированный заказ на новые отечественные технологии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:17

2022-12-03T18:17

2022-12-03T18:17

образовательный центр "сириус"

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Российские министерства и ведомства должны будут обеспечить квалифицированный заказ на новые отечественные технологии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В рамках II конгресса молодых ученых в Сочи в субботу Чернышенко провел первое совещание с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за научно-технологическое развитие (НТР), сообщила пресс-служба конгресса.Чернышенко напомнил, что поручение определить до конца этого года заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств по НТР дал президент России Владимир Путин. Работа с этими замами будет выстроена по аналогии с руководителями цифровой трансформации, отметил вице-премьер."В России формируется вертикаль управления научно-технологическим развитием. Она содержит несколько уровней: президент, правительство, отрасли, регионы и организации. Деятельность руководителей по научно-технологическому развитию развернется на уровне отраслей и с вовлечением в процесс субъектов", - сказал Чернышенко, слова которого приведены в сообщении.Перед этими руководителями стоят три ключевые задачи, добавил Чернышенко."Это обеспечение квалифицированного заказа на технологии, кадры и реализация задач десятилетия науки и технологий. Также на базе подведомственных министерствам организаций будут созданы отраслевые центры компетенций (ОЦК). Они будут взаимодействовать с представителями отраслей и научных организаций, собирать их запрос и формировать перечень научных и технологических задач, отвечая при этом и за сборку и внедрение конечных результатов", - сказал Чернышенко.Вице-премьер поручил оперативно встроить регионы в общую вертикаль управления НТР."Интеграцию необходимо проводить, четко понимая их потребности и задачи, решение которых они предлагают в инициативном порядке. Каждый субъект имеет свою специфику и может занять своё уникальное место в новой научно-технологической повестке. По аналогии с федеральными ведомствами планируется создать должности заместителей губернаторов по науке", - добавил вице-премьер.По итогам совещания Чернышенко поручил Минобрнауки РФ доработать методические рекомендации для руководителей научно-технологического развития. Самим же руководителям предстоит подготовить модель функционирования отраслевого заказа на науку и кадры, а также участия ведомств в достижении целей десятилетия науки и технологий.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ.

https://ria.ru/20221201/putin-1835657072.html

https://ria.ru/20221201/nauka-1835641554.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образовательный центр "сириус", технологии, дмитрий чернышенко, россия