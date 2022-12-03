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В Забайкалье рабочий погиб во время обрушения на руднике по добыче золота - РИА Новости, 03.12.2022
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В Забайкалье рабочий погиб во время обрушения на руднике по добыче золота
В Забайкалье рабочий погиб во время обрушения на руднике по добыче золота - РИА Новости, 03.12.2022
В Забайкалье рабочий погиб во время обрушения на руднике по добыче золота
Работник золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкалья погиб во время обрушения пород, прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T04:54
2022-12-03T04:54
происшествия
балейский район
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ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. Работник золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкалья погиб во время обрушения пород, прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры."Балейская межрайонная прокуратура проводит проверку по поступившему сегодня ночью в правоохранительные органы сообщению из акционерного общества Золоторудная компания "Омчак" об обвале горных масс и гибели человека", - говорится в сообщении.Во время проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение правил охраны труда и производственной безопасности. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности.
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происшествия, балейский район
Происшествия, Балейский район
04:54 03.12.2022
 
В Забайкалье рабочий погиб во время обрушения на руднике по добыче золота

В Забайкалье работник золоторудной компании "Омчак" погиб во время обрушения пород

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанкВысокогорный рудник
Высокогорный рудник - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Высокогорный рудник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. Работник золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкалья погиб во время обрушения пород, прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Балейская межрайонная прокуратура проводит проверку по поступившему сегодня ночью в правоохранительные органы сообщению из акционерного общества Золоторудная компания "Омчак" об обвале горных масс и гибели человека", - говорится в сообщении.
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Во время проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение правил охраны труда и производственной безопасности. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности.
 
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