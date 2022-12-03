https://ria.ru/20221203/zabaykale-1836048621.html

В Забайкалье рабочий погиб во время обрушения на руднике по добыче золота

В Забайкалье рабочий погиб во время обрушения на руднике по добыче золота - РИА Новости, 03.12.2022

В Забайкалье рабочий погиб во время обрушения на руднике по добыче золота

Работник золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкалья погиб во время обрушения пород, прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T04:54

2022-12-03T04:54

2022-12-03T04:54

происшествия

балейский район

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ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. Работник золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкалья погиб во время обрушения пород, прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры."Балейская межрайонная прокуратура проводит проверку по поступившему сегодня ночью в правоохранительные органы сообщению из акционерного общества Золоторудная компания "Омчак" об обвале горных масс и гибели человека", - говорится в сообщении.Во время проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение правил охраны труда и производственной безопасности. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

https://ria.ru/20211212/rudnik-1763321976.html

балейский район

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происшествия, балейский район