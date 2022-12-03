https://ria.ru/20221203/yellen-1836043960.html

Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть

Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022

Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть

Потолок цен на нефть обеспечит поток более дешевой нефти из РФ на глобальные рынки и предотвратит перебои в глобальных поставках, говорится в опубликованном... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T02:20

2022-12-03T02:20

2022-12-03T02:31

цены на нефть

джанет йеллен

россия

сша

министерство финансов сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Потолок цен на нефть обеспечит поток более дешевой нефти из РФ на глобальные рынки и предотвратит перебои в глобальных поставках, говорится в опубликованном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен."Потолок цены будет стимулировать поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки и разработан для помощи защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок", - сообщила она.По мнению Йеллен, лимит цен будет "особенно" выгоден странам с низким и средним доходом.

https://ria.ru/20221203/minfin-1836043479.html

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