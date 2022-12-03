https://ria.ru/20221203/yellen-1836043960.html
Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть
Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть
Потолок цен на нефть обеспечит поток более дешевой нефти из РФ на глобальные рынки и предотвратит перебои в глобальных поставках, говорится в опубликованном... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T02:20
2022-12-03T02:20
2022-12-03T02:31
цены на нефть
джанет йеллен
россия
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министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Потолок цен на нефть обеспечит поток более дешевой нефти из РФ на глобальные рынки и предотвратит перебои в глобальных поставках, говорится в опубликованном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен."Потолок цены будет стимулировать поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки и разработан для помощи защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок", - сообщила она.По мнению Йеллен, лимит цен будет "особенно" выгоден странам с низким и средним доходом.
https://ria.ru/20221203/minfin-1836043479.html
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цены на нефть, джанет йеллен, россия, сша, министерство финансов сша, в мире
Цены на нефть, Джанет Йеллен, Россия, США, Министерство финансов США, В мире
02:20 03.12.2022 (обновлено: 02:31 03.12.2022)
Глава минфина США прокомментировала введение лимита цен на российскую нефть
Глава минфина США Йеллен: потолок цен обеспечит поток более дешевой российской нефти