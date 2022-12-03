Рейтинг@Mail.ru
В школе в Омской области взорвался паровой котел - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/vzryv-1836098270.html
В школе в Омской области взорвался паровой котел
В школе в Омской области взорвался паровой котел - РИА Новости, 03.12.2022
В школе в Омской области взорвался паровой котел
СУ СК РФ по Омской области проводит проверку в связи с взрывом отопительного котла в школьной столовой, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:27
2022-12-03T15:34
происшествия
омская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ОМСК, 3 дне - РИА Новости. СУ СК РФ по Омской области проводит проверку в связи с взрывом отопительного котла в школьной столовой, рассказали в пресс-службе ведомства.Взрыв парового котла, работающего на твердом топливе, произошел в селе Пикетное Марьяновского района Омской области. При взрыве пострадал пожилой мужчина, работающий в котельной."Сегодня в селе Пикетное Марьяновского района Омской области взорвался паровой котел на твердом топливе в помещении школьной котельной, в результате этого телесные повреждения получил 60-летний оператор котельной, мужчина доставлен в больницу", - пояснили в пресс-службе.На месте взрыва работают следователи. Устанавливаются причины случившегося. Решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.По данным омского Роспотребнадзора, котельная отапливала среднюю школу, в здании которой также находится детский сад, и шесть частных домов. Никто из детей не пострадал. Ученики школы переведены на дистанционное обучение, а детский сад пока прекратил работу. Проведены работы по сохранению системы отопления. Вопрос находится на контроле омского Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20221202/dnepropetrovsk-1835943227.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
15:27 03.12.2022 (обновлено: 15:34 03.12.2022)
 
В школе в Омской области взорвался паровой котел

В школе в Омской области взорвался паровой котел, пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 3 дне - РИА Новости. СУ СК РФ по Омской области проводит проверку в связи с взрывом отопительного котла в школьной столовой, рассказали в пресс-службе ведомства.
Взрыв парового котла, работающего на твердом топливе, произошел в селе Пикетное Марьяновского района Омской области. При взрыве пострадал пожилой мужчина, работающий в котельной.
"Сегодня в селе Пикетное Марьяновского района Омской области взорвался паровой котел на твердом топливе в помещении школьной котельной, в результате этого телесные повреждения получил 60-летний оператор котельной, мужчина доставлен в больницу", - пояснили в пресс-службе.
На месте взрыва работают следователи. Устанавливаются причины случившегося. Решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.
По данным омского Роспотребнадзора, котельная отапливала среднюю школу, в здании которой также находится детский сад, и шесть частных домов. Никто из детей не пострадал. Ученики школы переведены на дистанционное обучение, а детский сад пока прекратил работу. Проведены работы по сохранению системы отопления. Вопрос находится на контроле омского Роспотребнадзора.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 17:01Специальная военная операция на Украине
Мэр Днепропетровска опроверг информацию о взрывах в городе
 
ПроисшествияОмская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала