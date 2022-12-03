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В школе в Омской области взорвался паровой котел
В школе в Омской области взорвался паровой котел - РИА Новости, 03.12.2022
В школе в Омской области взорвался паровой котел
СУ СК РФ по Омской области проводит проверку в связи с взрывом отопительного котла в школьной столовой, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:27
2022-12-03T15:27
2022-12-03T15:34
происшествия
омская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 3 дне - РИА Новости. СУ СК РФ по Омской области проводит проверку в связи с взрывом отопительного котла в школьной столовой, рассказали в пресс-службе ведомства.Взрыв парового котла, работающего на твердом топливе, произошел в селе Пикетное Марьяновского района Омской области. При взрыве пострадал пожилой мужчина, работающий в котельной."Сегодня в селе Пикетное Марьяновского района Омской области взорвался паровой котел на твердом топливе в помещении школьной котельной, в результате этого телесные повреждения получил 60-летний оператор котельной, мужчина доставлен в больницу", - пояснили в пресс-службе.На месте взрыва работают следователи. Устанавливаются причины случившегося. Решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.По данным омского Роспотребнадзора, котельная отапливала среднюю школу, в здании которой также находится детский сад, и шесть частных домов. Никто из детей не пострадал. Ученики школы переведены на дистанционное обучение, а детский сад пока прекратил работу. Проведены работы по сохранению системы отопления. Вопрос находится на контроле омского Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20221202/dnepropetrovsk-1835943227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
15:27 03.12.2022 (обновлено: 15:34 03.12.2022)
В школе в Омской области взорвался паровой котел
В школе в Омской области взорвался паровой котел, пострадал человек