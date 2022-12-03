https://ria.ru/20221203/vzryv-1836098270.html

В школе в Омской области взорвался паровой котел

В школе в Омской области взорвался паровой котел - РИА Новости, 03.12.2022

В школе в Омской области взорвался паровой котел

СУ СК РФ по Омской области проводит проверку в связи с взрывом отопительного котла в школьной столовой, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:27

2022-12-03T15:27

2022-12-03T15:34

происшествия

омская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

ОМСК, 3 дне - РИА Новости. СУ СК РФ по Омской области проводит проверку в связи с взрывом отопительного котла в школьной столовой, рассказали в пресс-службе ведомства.Взрыв парового котла, работающего на твердом топливе, произошел в селе Пикетное Марьяновского района Омской области. При взрыве пострадал пожилой мужчина, работающий в котельной."Сегодня в селе Пикетное Марьяновского района Омской области взорвался паровой котел на твердом топливе в помещении школьной котельной, в результате этого телесные повреждения получил 60-летний оператор котельной, мужчина доставлен в больницу", - пояснили в пресс-службе.На месте взрыва работают следователи. Устанавливаются причины случившегося. Решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.По данным омского Роспотребнадзора, котельная отапливала среднюю школу, в здании которой также находится детский сад, и шесть частных домов. Никто из детей не пострадал. Ученики школы переведены на дистанционное обучение, а детский сад пока прекратил работу. Проведены работы по сохранению системы отопления. Вопрос находится на контроле омского Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20221202/dnepropetrovsk-1835943227.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)