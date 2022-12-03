https://ria.ru/20221203/vsu-1836090475.html
ВСУ потеряли более 40 военных на Южно-Донецком направлении
ВСУ потеряли более 40 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 03.12.2022
ВСУ потеряли более 40 военных на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили безуспешные украинские попытки атаковать на Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР - уничтожены 7 единиц техники,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:19
2022-12-03T14:19
2022-12-03T14:25
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили безуспешные украинские попытки атаковать на Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР - уничтожены 7 единиц техники, противник потерял убитыми и ранеными более 40 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой народной республики. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221203/trevoga-1836087041.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире, Специальная военная операция на Украине
14:19 03.12.2022 (обновлено: 14:25 03.12.2022)
ВСУ потеряли более 40 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 40 бойцов, пытаясь атаковать на Южно-Донецком направлении