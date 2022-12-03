https://ria.ru/20221203/vsu-1836090475.html

ВСУ потеряли более 40 военных на Южно-Донецком направлении

ВСУ потеряли более 40 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 03.12.2022

ВСУ потеряли более 40 военных на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили безуспешные украинские попытки атаковать на Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР - уничтожены 7 единиц техники,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:19

2022-12-03T14:19

2022-12-03T14:25

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили безуспешные украинские попытки атаковать на Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР - уничтожены 7 единиц техники, противник потерял убитыми и ранеными более 40 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой народной республики. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221203/trevoga-1836087041.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире