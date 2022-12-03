https://ria.ru/20221203/vred-1836143276.html

Глава МИД Венгрии заявил, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

Глава МИД Венгрии заявил, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС - РИА Новости, 03.12.2022

Глава МИД Венгрии заявил, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

Брюсселю пора осознать, что потолок цен на нефть и подобные меры вредят европейской экономике, Будапешт в свою очередь добился исключения и не станет применять... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T20:51

2022-12-03T20:51

2022-12-03T20:51

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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Брюсселю пора осознать, что потолок цен на нефть и подобные меры вредят европейской экономике, Будапешт в свою очередь добился исключения и не станет применять эту меру, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."Евросоюз вводит потолок цен на нефть. Однако самое время Брюсселю осознать: эта и подобные ей меры больше всего вредят европейской экономике. Необходимо увеличение количества энергоносителей, потому что это снизило бы цены. Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за венгерские интересы и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения ценового потолка на нефть", - написал Сийярто в соцсетях.Он подчеркнул, что Венгрии "в очередной раз удалось защитить безопасность своего энергоснабжения"."Боюсь, что крупные нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, не оставят без ответа эмбарго ЕС и потолок цен G7. Не случайно переговоры будут завтра, за день до вступления мер в силу. Было бы хорошо, если бы западная политическая элита наконец начала бы работать над смягчением торгового конфликта, а не над его углублением", - написал в комментарии к записи Сийярто начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи.В начале октября Сийярто заявил, что Венгрия в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добилась того, что потолок цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, а также исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221203/potolok-1836130685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, петер сийярто, россия, экономика