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Глава МИД Венгрии заявил, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС - РИА Новости, 03.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221203/vred-1836143276.html
Глава МИД Венгрии заявил, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС
Глава МИД Венгрии заявил, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС - РИА Новости, 03.12.2022
Глава МИД Венгрии заявил, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС
Брюсселю пора осознать, что потолок цен на нефть и подобные меры вредят европейской экономике, Будапешт в свою очередь добился исключения и не станет применять... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T20:51
2022-12-03T20:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
венгрия
петер сийярто
россия
экономика
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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Брюсселю пора осознать, что потолок цен на нефть и подобные меры вредят европейской экономике, Будапешт в свою очередь добился исключения и не станет применять эту меру, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."Евросоюз вводит потолок цен на нефть. Однако самое время Брюсселю осознать: эта и подобные ей меры больше всего вредят европейской экономике. Необходимо увеличение количества энергоносителей, потому что это снизило бы цены. Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за венгерские интересы и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения ценового потолка на нефть", - написал Сийярто в соцсетях.Он подчеркнул, что Венгрии "в очередной раз удалось защитить безопасность своего энергоснабжения"."Боюсь, что крупные нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, не оставят без ответа эмбарго ЕС и потолок цен G7. Не случайно переговоры будут завтра, за день до вступления мер в силу. Было бы хорошо, если бы западная политическая элита наконец начала бы работать над смягчением торгового конфликта, а не над его углублением", - написал в комментарии к записи Сийярто начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи.В начале октября Сийярто заявил, что Венгрия в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добилась того, что потолок цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, а также исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221203/potolok-1836130685.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, россия, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Россия, Экономика
20:51 03.12.2022
 
Глава МИД Венгрии заявил, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

Сийярто: ЕС пора осознать, что потолок цен на нефть вредит европейской экономике

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Брюсселю пора осознать, что потолок цен на нефть и подобные меры вредят европейской экономике, Будапешт в свою очередь добился исключения и не станет применять эту меру, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
"Евросоюз вводит потолок цен на нефть. Однако самое время Брюсселю осознать: эта и подобные ей меры больше всего вредят европейской экономике. Необходимо увеличение количества энергоносителей, потому что это снизило бы цены. Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за венгерские интересы и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения ценового потолка на нефть", - написал Сийярто в соцсетях.
Он подчеркнул, что Венгрии "в очередной раз удалось защитить безопасность своего энергоснабжения".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 19:11Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Введение потолка цен на российскую нефть предусматривает переходный период
"Боюсь, что крупные нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, не оставят без ответа эмбарго ЕС и потолок цен G7. Не случайно переговоры будут завтра, за день до вступления мер в силу. Было бы хорошо, если бы западная политическая элита наконец начала бы работать над смягчением торгового конфликта, а не над его углублением", - написал в комментарии к записи Сийярто начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи.
В начале октября Сийярто заявил, что Венгрия в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добилась того, что потолок цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, а также исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреВенгрияПетер СийяртоРоссияЭкономика
 
 
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