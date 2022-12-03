https://ria.ru/20221203/vodoem-1836073932.html

В Москве ввели усиленное патрулирование рек и водоемов

В Москве ввели усиленное патрулирование рек и водоемов - РИА Новости, 03.12.2022

В Москве ввели усиленное патрулирование рек и водоемов

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T11:40

2022-12-03T11:40

2022-12-03T11:40

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общество

петр бирюков

москва

тинао

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед пока хрупкий, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть. Еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что в настоящее время толщина льда составляет до 17 сантиметров на внутренних водоемах, на Химкинском водохранилище и Москве-реке - до 5 сантиметров, в ее заливах и поймах - до 9 сантиметров, в ТиНАО - до 11 сантиметров. На большинстве внутренних водоемов, заливов и пойм Москвы-реки площадь ледяного покрова достигает 90-100 %."Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в зимний период спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.

https://ria.ru/20221123/ukrasheniya-1833676425.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, петр бирюков, москва, тинао