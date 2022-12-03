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Раскрыты способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались

Раскрыты способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались - РИА Новости, 03.12.2022

Раскрыты способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались

Инфляция — неотъемлемая составляющая любой экономики, а значит и обесценение ваших денег неизбежно. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T01:11

2022-12-03T01:11

2022-12-03T01:11

экономика

ольга дайнеко

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Инфляция — неотъемлемая составляющая любой экономики, а значит и обесценение ваших денег неизбежно. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как защитить свои сбережения.По его словам, под "удар" инфляции первым делом попадают деньги "под матрасом", так как они быстрее остальных обесценятся и даже не смогут принести минимальный доход от инвестирования.Именно поэтому, продолжила она, самым популярным и доступным способом уберечь свои деньги от инфляции — положить их на банковский вклад. Получить прибыль реальнее, если выбрать вклад с капитализацией, когда начисленные проценты присоединяются к телу депозита.Финансист также напомнила про традиционно стабильный объект для вложения средств — недвижимость. По ее мнению, купленное имущество выступает в качестве долгосрочных вложений, в том числе с возможностью получать пассивный доход, сдавая помещение в аренду. Кроме того, можно обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета, облигации, и традиционные золото и серебро.

https://ria.ru/20221130/depozity-1835152129.html

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экономика, ольга дайнеко, россия