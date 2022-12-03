Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/vklad-1836033658.html
Раскрыты способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались
Раскрыты способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались - РИА Новости, 03.12.2022
Раскрыты способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались
Инфляция — неотъемлемая составляющая любой экономики, а значит и обесценение ваших денег неизбежно. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T01:11
2022-12-03T01:11
экономика
ольга дайнеко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Инфляция — неотъемлемая составляющая любой экономики, а значит и обесценение ваших денег неизбежно. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как защитить свои сбережения.По его словам, под "удар" инфляции первым делом попадают деньги "под матрасом", так как они быстрее остальных обесценятся и даже не смогут принести минимальный доход от инвестирования.Именно поэтому, продолжила она, самым популярным и доступным способом уберечь свои деньги от инфляции — положить их на банковский вклад. Получить прибыль реальнее, если выбрать вклад с капитализацией, когда начисленные проценты присоединяются к телу депозита.Финансист также напомнила про традиционно стабильный объект для вложения средств — недвижимость. По ее мнению, купленное имущество выступает в качестве долгосрочных вложений, в том числе с возможностью получать пассивный доход, сдавая помещение в аренду. Кроме того, можно обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета, облигации, и традиционные золото и серебро.
https://ria.ru/20221130/depozity-1835152129.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ольга дайнеко, россия
Экономика, Ольга Дайнеко, Россия
01:11 03.12.2022
 
Раскрыты способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались

Финансист Дайнеко: размещение депозита в банке позволит уберечь деньги от инфляции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Инфляция — неотъемлемая составляющая любой экономики, а значит и обесценение ваших денег неизбежно. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как защитить свои сбережения.
По его словам, под "удар" инфляции первым делом попадают деньги "под матрасом", так как они быстрее остальных обесценятся и даже не смогут принести минимальный доход от инвестирования.
Именно поэтому, продолжила она, самым популярным и доступным способом уберечь свои деньги от инфляции — положить их на банковский вклад. Получить прибыль реальнее, если выбрать вклад с капитализацией, когда начисленные проценты присоединяются к телу депозита.
Финансист также напомнила про традиционно стабильный объект для вложения средств — недвижимость. По ее мнению, купленное имущество выступает в качестве долгосрочных вложений, в том числе с возможностью получать пассивный доход, сдавая помещение в аренду. Кроме того, можно обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета, облигации, и традиционные золото и серебро.
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 01:15
Экономист рассказал, от каких депозитов лучше держаться подальше
 
ЭкономикаОльга ДайнекоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала