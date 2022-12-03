https://ria.ru/20221203/vino-1836056887.html

Игристое вино лучше пить из бокалов для белого, рассказали в Роскачестве

Игристое вино лучше пить из бокалов для белого, рассказали в Роскачестве - РИА Новости, 03.12.2022

Игристое вино лучше пить из бокалов для белого, рассказали в Роскачестве

Игристые вина лучше пить из классических бокалов для белого вина, а не из высоких и узких бокалов "флейта", при этом такой выбор посуды подойдет и в качестве... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:33

2022-12-03T08:33

2022-12-03T08:33

общество

артур саркисян

роскачество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Игристые вина лучше пить из классических бокалов для белого вина, а не из высоких и узких бокалов "флейта", при этом такой выбор посуды подойдет и в качестве дополнения к подарку, рассказали РИА Новости в Роскачестве."В качестве подарка под игристые вина я бы рекомендовал выбирать не традиционно любимые у нас высокие бокалы "флейты", а классические бокалы под белое вино. Для тех, кому вкус и аромат вина важнее наблюдений за игрой пузырьков – это правильный выбор. В таких бокалах вино раскрывается гораздо интересней. Любой человек, внимательно относящийся к качеству вина, наверняка оценит ваш подарок. Ведь лучшие рестораны и винные бары давно перешли на такую подачу", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна.Отмечается, что лучшие бокалы для вина делают из тонкого стекла, и перед Новым годом в магазинах товаров для дома можно найти подходящие винные бокалы по акции. Однако выбирая бутылку вина в качества подарка - лучше подбирать к ней бокалы отдельно, а не брать готовый набор. "Не поленитесь купить бутылку вина, подходящие бокалы к нему и подарочный пакет отдельно и самостоятельно собрать подарок. Индивидуальный подход ценится гораздо больше, чем шаблонные подарочные наборы из ближайшего гастронома", - подчеркнули в Роскачестве.Эксперты также обращают внимание на то, что при выборе вина в подарок стоит учитывать возраст, пол, предпочтения одариваемого. Так, если речь о молодом человеке с широким кругом интересов, интересующимся вином, стоит поискать что-то необычное. Например, "Органическое" вино, вино в стиле "оранж" или вино из редкого автохтонного сорта. А если речь идет о старшем поколении и консервативном отношении к напиткам, то лучше остановиться на известном бренде и классическом стиле выдержанного вина."В случае, если нужно одарить сразу много людей, и личные предпочтения каждого не очень известны, можно выбирать беспроигрышные "хиты" по сортам винограда. Если подарок корпоративный, а коллектив женский, берите яркий, ароматный Совиньон Блан или полусухой Мускат – не ошибетесь... Если все же хочется подарить игристое, выберите розовое... Ну, и вечная классика красных вин – это Каберне Совиньон. Самый популярный красный сорт своих позиций не сдает во всех ценовых категориях. В российском виноделии можно найти вина из него в самых разных стилях и на любой кошелек", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221130/vino-1835158593.html

https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, артур саркисян, роскачество