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Игристое вино лучше пить из бокалов для белого, рассказали в Роскачестве - РИА Новости, 03.12.2022
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Игристое вино лучше пить из бокалов для белого, рассказали в Роскачестве
Игристое вино лучше пить из бокалов для белого, рассказали в Роскачестве - РИА Новости, 03.12.2022
Игристое вино лучше пить из бокалов для белого, рассказали в Роскачестве
Игристые вина лучше пить из классических бокалов для белого вина, а не из высоких и узких бокалов "флейта", при этом такой выбор посуды подойдет и в качестве... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:33
2022-12-03T08:33
общество
артур саркисян
роскачество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Игристые вина лучше пить из классических бокалов для белого вина, а не из высоких и узких бокалов "флейта", при этом такой выбор посуды подойдет и в качестве дополнения к подарку, рассказали РИА Новости в Роскачестве."В качестве подарка под игристые вина я бы рекомендовал выбирать не традиционно любимые у нас высокие бокалы "флейты", а классические бокалы под белое вино. Для тех, кому вкус и аромат вина важнее наблюдений за игрой пузырьков – это правильный выбор. В таких бокалах вино раскрывается гораздо интересней. Любой человек, внимательно относящийся к качеству вина, наверняка оценит ваш подарок. Ведь лучшие рестораны и винные бары давно перешли на такую подачу", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна.Отмечается, что лучшие бокалы для вина делают из тонкого стекла, и перед Новым годом в магазинах товаров для дома можно найти подходящие винные бокалы по акции. Однако выбирая бутылку вина в качества подарка - лучше подбирать к ней бокалы отдельно, а не брать готовый набор. "Не поленитесь купить бутылку вина, подходящие бокалы к нему и подарочный пакет отдельно и самостоятельно собрать подарок. Индивидуальный подход ценится гораздо больше, чем шаблонные подарочные наборы из ближайшего гастронома", - подчеркнули в Роскачестве.Эксперты также обращают внимание на то, что при выборе вина в подарок стоит учитывать возраст, пол, предпочтения одариваемого. Так, если речь о молодом человеке с широким кругом интересов, интересующимся вином, стоит поискать что-то необычное. Например, "Органическое" вино, вино в стиле "оранж" или вино из редкого автохтонного сорта. А если речь идет о старшем поколении и консервативном отношении к напиткам, то лучше остановиться на известном бренде и классическом стиле выдержанного вина."В случае, если нужно одарить сразу много людей, и личные предпочтения каждого не очень известны, можно выбирать беспроигрышные "хиты" по сортам винограда. Если подарок корпоративный, а коллектив женский, берите яркий, ароматный Совиньон Блан или полусухой Мускат – не ошибетесь... Если все же хочется подарить игристое, выберите розовое... Ну, и вечная классика красных вин – это Каберне Совиньон. Самый популярный красный сорт своих позиций не сдает во всех ценовых категориях. В российском виноделии можно найти вина из него в самых разных стилях и на любой кошелек", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221130/vino-1835158593.html
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общество, артур саркисян, роскачество
Общество, Артур Саркисян, Роскачество
08:33 03.12.2022
 
Игристое вино лучше пить из бокалов для белого, рассказали в Роскачестве

Роскачество: игристое вино лучше пить из бокалов для белого, а не традиционных узких

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкБармен разливает напитки в баре
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Бармен разливает напитки в баре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Игристые вина лучше пить из классических бокалов для белого вина, а не из высоких и узких бокалов "флейта", при этом такой выбор посуды подойдет и в качестве дополнения к подарку, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В качестве подарка под игристые вина я бы рекомендовал выбирать не традиционно любимые у нас высокие бокалы "флейты", а классические бокалы под белое вино. Для тех, кому вкус и аромат вина важнее наблюдений за игрой пузырьков – это правильный выбор. В таких бокалах вино раскрывается гораздо интересней. Любой человек, внимательно относящийся к качеству вина, наверняка оценит ваш подарок. Ведь лучшие рестораны и винные бары давно перешли на такую подачу", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна.
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Минфин предложил установить в России минимальную цену на тихие вина
Отмечается, что лучшие бокалы для вина делают из тонкого стекла, и перед Новым годом в магазинах товаров для дома можно найти подходящие винные бокалы по акции. Однако выбирая бутылку вина в качества подарка - лучше подбирать к ней бокалы отдельно, а не брать готовый набор. "Не поленитесь купить бутылку вина, подходящие бокалы к нему и подарочный пакет отдельно и самостоятельно собрать подарок. Индивидуальный подход ценится гораздо больше, чем шаблонные подарочные наборы из ближайшего гастронома", - подчеркнули в Роскачестве.
Эксперты также обращают внимание на то, что при выборе вина в подарок стоит учитывать возраст, пол, предпочтения одариваемого. Так, если речь о молодом человеке с широким кругом интересов, интересующимся вином, стоит поискать что-то необычное. Например, "Органическое" вино, вино в стиле "оранж" или вино из редкого автохтонного сорта. А если речь идет о старшем поколении и консервативном отношении к напиткам, то лучше остановиться на известном бренде и классическом стиле выдержанного вина.
"В случае, если нужно одарить сразу много людей, и личные предпочтения каждого не очень известны, можно выбирать беспроигрышные "хиты" по сортам винограда. Если подарок корпоративный, а коллектив женский, берите яркий, ароматный Совиньон Блан или полусухой Мускат – не ошибетесь... Если все же хочется подарить игристое, выберите розовое... Ну, и вечная классика красных вин – это Каберне Совиньон. Самый популярный красный сорт своих позиций не сдает во всех ценовых категориях. В российском виноделии можно найти вина из него в самых разных стилях и на любой кошелек", - добавляется в сообщении.
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4 октября, 14:45
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино
 
ОбществоАртур СаркисянРоскачество
 
 
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