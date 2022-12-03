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В журнале "Военная мысль" сообщили о возможных провокациях ВМС США - РИА Новости, 03.12.2022
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В журнале "Военная мысль" сообщили о возможных провокациях ВМС США
В журнале "Военная мысль" сообщили о возможных провокациях ВМС США - РИА Новости, 03.12.2022
В журнале "Военная мысль" сообщили о возможных провокациях ВМС США
Корабли Военно-морских сил США могут провести провокации в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, сбросив в воду химически опасные вещества,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T03:54
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сша
баренцево море
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Корабли Военно-морских сил США могут провести провокации в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, сбросив в воду химически опасные вещества, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.По данным издания, от США следует ожидать преднамеренных провокаций как в Баренцевом море, так и в акватории СМП в рамках реализации концепции "свободы судоходства".В частности, указывает журнал, корабли ВМС США могут маневрировать рядом с местами дислокации войск (сил) Северного флота и Восточного военного округа — Новосибирскими островами, островом Врангеля, архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа."При этом не исключено умышленное загрязнение морской среды (например, путем сброса нефтепродуктов или других химически опасных веществ российского производства) с целью последующего обвинения России в безответственном отношении к сохранению окружающей среды и экосистемы региона", — отмечается в публикации.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Является одной из самых перспективных транспортных магистралей, особенно в контексте глобального потепления.
https://ria.ru/20221109/neytralizatsiya-1830109721.html
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сша, баренцево море, россия
США, Баренцево море, Россия
03:54 03.12.2022 (обновлено: 09:31 03.12.2022)
 
В журнале "Военная мысль" сообщили о возможных провокациях ВМС США

"Военная мысль": корабли ВМС США могут сбросить опасные вещества в акватории Севморпути

© Фото : U.S. Navy / Michael H. LehmanЭскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : U.S. Navy / Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Корабли Военно-морских сил США могут провести провокации в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, сбросив в воду химически опасные вещества, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.
По данным издания, от США следует ожидать преднамеренных провокаций как в Баренцевом море, так и в акватории СМП в рамках реализации концепции "свободы судоходства".
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В частности, указывает журнал, корабли ВМС США могут маневрировать рядом с местами дислокации войск (сил) Северного флота и Восточного военного округа — Новосибирскими островами, островом Врангеля, архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
"При этом не исключено умышленное загрязнение морской среды (например, путем сброса нефтепродуктов или других химически опасных веществ российского производства) с целью последующего обвинения России в безответственном отношении к сохранению окружающей среды и экосистемы региона", — отмечается в публикации.
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Является одной из самых перспективных транспортных магистралей, особенно в контексте глобального потепления.
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СШАБаренцево мореРоссия
 
 
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