https://ria.ru/20221203/veschestva-1836046713.html

В журнале "Военная мысль" сообщили о возможных провокациях ВМС США

В журнале "Военная мысль" сообщили о возможных провокациях ВМС США - РИА Новости, 03.12.2022

В журнале "Военная мысль" сообщили о возможных провокациях ВМС США

Корабли Военно-морских сил США могут провести провокации в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, сбросив в воду химически опасные вещества,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T03:54

2022-12-03T03:54

2022-12-03T09:31

сша

баренцево море

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Корабли Военно-морских сил США могут провести провокации в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, сбросив в воду химически опасные вещества, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.По данным издания, от США следует ожидать преднамеренных провокаций как в Баренцевом море, так и в акватории СМП в рамках реализации концепции "свободы судоходства".В частности, указывает журнал, корабли ВМС США могут маневрировать рядом с местами дислокации войск (сил) Северного флота и Восточного военного округа — Новосибирскими островами, островом Врангеля, архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа."При этом не исключено умышленное загрязнение морской среды (например, путем сброса нефтепродуктов или других химически опасных веществ российского производства) с целью последующего обвинения России в безответственном отношении к сохранению окружающей среды и экосистемы региона", — отмечается в публикации.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Является одной из самых перспективных транспортных магистралей, особенно в контексте глобального потепления.

https://ria.ru/20221109/neytralizatsiya-1830109721.html

https://ria.ru/20220831/mid-1813356402.html

сша

баренцево море

россия

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сша, баренцево море, россия