https://ria.ru/20221203/vengriya-1836096042.html
"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин
"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин - РИА Новости, 03.12.2022
"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин
Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL.
2022-12-03T15:16
2022-12-03T15:16
2022-12-03T15:29
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За последний год импорт топлива в Венгрию упал. Иностранные поставщики считают страну менее привлекательным местом для продаж, учитывая установленный правительством потолок цен на топливо. А государственная энергетическая компания не может самостоятельно удовлетворить спрос на бензин. Перебои с поставками нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", по которому сырая нефть доставляется в Венгрию из России через Украину, также способствовали отставанию в поставках.
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836094784_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f1c67dd4c8f53da70bd9fe2bde22efc5.jpg
"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин
Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL.
2022-12-03T15:16
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видео, Цены на нефть, Украина, Россия, Венгрия, Экономика
"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин
Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL.
2022-12-03T15:16
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PT1M08S
15:16 03.12.2022 (обновлено: 15:29 03.12.2022)
"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин
Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL.