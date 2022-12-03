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"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин

"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин - РИА Новости, 03.12.2022

"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин

Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL.

2022-12-03T15:16

2022-12-03T15:16

2022-12-03T15:29

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За последний год импорт топлива в Венгрию упал. Иностранные поставщики считают страну менее привлекательным местом для продаж, учитывая установленный правительством потолок цен на топливо. А государственная энергетическая компания не может самостоятельно удовлетворить спрос на бензин. Перебои с поставками нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", по которому сырая нефть доставляется в Венгрию из России через Украину, также способствовали отставанию в поставках.

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Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL. 2022-12-03T15:16 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, цены на нефть, украина, россия, венгрия, экономика, видео