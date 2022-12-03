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"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин - РИА Новости, 03.12.2022
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"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин
"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин - РИА Новости, 03.12.2022
"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин
Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL.
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За последний год импорт топлива в Венгрию упал. Иностранные поставщики считают страну менее привлекательным местом для продаж, учитывая установленный правительством потолок цен на топливо. А государственная энергетическая компания не может самостоятельно удовлетворить спрос на бензин. Перебои с поставками нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", по которому сырая нефть доставляется в Венгрию из России через Украину, также способствовали отставанию в поставках.
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"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин
Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL.
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Видео, Цены на нефть, Украина, Россия, Венгрия, Экономика
"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин
Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL.
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15:16 03.12.2022 (обновлено: 15:29 03.12.2022)
 

"Как будто завтра не наступит". В Венгрии скупают доступный бензин

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Водители все чаще сталкиваются с нехваткой бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Венгрии. На сотнях АЗС по всей стране действуют ограничения: по какой цене и в каком количестве можно приобрести топливо. Причиной стало отсутствие поставок в течение последних трех недель от государственной энергетической компании MOL.
За последний год импорт топлива в Венгрию упал. Иностранные поставщики считают страну менее привлекательным местом для продаж, учитывая установленный правительством потолок цен на топливо. А государственная энергетическая компания не может самостоятельно удовлетворить спрос на бензин. Перебои с поставками нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", по которому сырая нефть доставляется в Венгрию из России через Украину, также способствовали отставанию в поставках.
 
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