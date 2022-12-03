05:13 03.12.2022 (обновлено: 10:56 03.12.2022)
Пригожин рассказал о "стиле работы" группы "Вагнера"
Пригожин: ЧВК "Вагнер" действует честно, справедливо и открыто, без хамских выходок
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа "Вагнер" никогда не занимается хамскими глупыми выходками — "это не наш стиль".
Так бизнесмен ответил на запрос американского телеканала CNN с просьбой прокомментировать обвинения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что за письмами с угрозами, которые в последние дни стали приходить в украинские диппредставительства по миру, может стоять российская сторона. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" опубликовала его ответ на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК "Вагнер". ЧВК "Вагнер" действует честно, справедливо и открыто. И никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Это не наш стиль. Вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК "Вагнер", — говорится в ответе Пригожина на запрос CNN.
Представитель МИД Украины Олег Николенко 2 декабря заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. Николенко утверждал, что у МИД есть основания считать происходящее спланированной "кампанией террора", в ходе которой украинских дипломатов пытаются запугать, в связи с чем Киев призвал иностранные правительства гарантировать максимальную защиту дипмиссий страны. Также и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что в три украинские посольства доставили посылки "пропитанные красной жидкостью". Позднее Кулеба в интервью CNN заявил, что случаев с письмами-угрозами уже 17. При этом он утверждал, что за это либо Россия несет прямую ответственность, либо кто-то, "кто симпатизирует делу России и пытается сеять страх".
1 декабря, 21:12Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам