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Пригожин рассказал о "стиле работы" группы "Вагнера" - РИА Новости, 03.12.2022
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Пригожин рассказал о "стиле работы" группы "Вагнера"
Пригожин рассказал о "стиле работы" группы "Вагнера" - РИА Новости, 03.12.2022
Пригожин рассказал о "стиле работы" группы "Вагнера"
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа "Вагнер" никогда не занимается хамскими глупыми выходками — "это не наш стиль". РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T05:13
2022-12-03T10:56
евгений пригожин
дмитрий кулеба
олег николенко
россия
европа
киев
мид украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа "Вагнер" никогда не занимается хамскими глупыми выходками — "это не наш стиль".Так бизнесмен ответил на запрос американского телеканала CNN с просьбой прокомментировать обвинения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что за письмами с угрозами, которые в последние дни стали приходить в украинские диппредставительства по миру, может стоять российская сторона. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" опубликовала его ответ на странице в соцсети "ВКонтакте"."Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК "Вагнер". ЧВК "Вагнер" действует честно, справедливо и открыто. И никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Это не наш стиль. Вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК "Вагнер", — говорится в ответе Пригожина на запрос CNN.Представитель МИД Украины Олег Николенко 2 декабря заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. Николенко утверждал, что у МИД есть основания считать происходящее спланированной "кампанией террора", в ходе которой украинских дипломатов пытаются запугать, в связи с чем Киев призвал иностранные правительства гарантировать максимальную защиту дипмиссий страны. Также и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что в три украинские посольства доставили посылки "пропитанные красной жидкостью". Позднее Кулеба в интервью CNN заявил, что случаев с письмами-угрозами уже 17. При этом он утверждал, что за это либо Россия несет прямую ответственность, либо кто-то, "кто симпатизирует делу России и пытается сеять страх".
https://ria.ru/20221203/prigozhin-1836046537.html
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евгений пригожин, дмитрий кулеба, олег николенко, россия, европа, киев, мид украины
Евгений Пригожин, Дмитрий Кулеба, Олег Николенко, Россия, Европа, Киев, МИД Украины
05:13 03.12.2022 (обновлено: 10:56 03.12.2022)
 
Пригожин рассказал о "стиле работы" группы "Вагнера"

Пригожин: ЧВК "Вагнер" действует честно, справедливо и открыто, без хамских выходок

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа "Вагнер" никогда не занимается хамскими глупыми выходками — "это не наш стиль".
Так бизнесмен ответил на запрос американского телеканала CNN с просьбой прокомментировать обвинения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что за письмами с угрозами, которые в последние дни стали приходить в украинские диппредставительства по миру, может стоять российская сторона. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" опубликовала его ответ на странице в соцсети "ВКонтакте".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
03:43
Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР
"Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК "Вагнер". ЧВК "Вагнер" действует честно, справедливо и открыто. И никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Это не наш стиль. Вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК "Вагнер", — говорится в ответе Пригожина на запрос CNN.
Представитель МИД Украины Олег Николенко 2 декабря заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. Николенко утверждал, что у МИД есть основания считать происходящее спланированной "кампанией террора", в ходе которой украинских дипломатов пытаются запугать, в связи с чем Киев призвал иностранные правительства гарантировать максимальную защиту дипмиссий страны. Также и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что в три украинские посольства доставили посылки "пропитанные красной жидкостью". Позднее Кулеба в интервью CNN заявил, что случаев с письмами-угрозами уже 17. При этом он утверждал, что за это либо Россия несет прямую ответственность, либо кто-то, "кто симпатизирует делу России и пытается сеять страх".
Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 21:12
Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам
 
Евгений ПригожинДмитрий КулебаОлег НиколенкоРоссияЕвропаКиевМИД Украины
 
 
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