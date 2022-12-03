https://ria.ru/20221203/ukraina-1836156843.html

На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции

На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции - РИА Новости, 04.12.2022

На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции

Украинске больницы будут проводить только неотложные операции в случае блэкаута, чтобы не нагружать энергосистему, сообщила замглавы минздрава Украины Мария... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-03T23:59

2022-12-03T23:59

2022-12-04T00:01

в мире

денис шмыгаль

украина

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинске больницы будут проводить только неотложные операции в случае блэкаута, чтобы не нагружать энергосистему, сообщила замглавы минздрава Украины Мария Карчевич. Карчевич отметила, что медучреждения страны условно разделены на два уровня: которые смогут работать в условиях полного отсутствия электроэнергии и те, которые смогут также выдержать отсутствие водоснабжения и отопления. Заведения обоих уровней обеспечены генераторами и станциями спутниковой связи Stralink.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/kamery-1834603966.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, украина