Рейтинг@Mail.ru
На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/ukraina-1836156843.html
На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции
На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции - РИА Новости, 04.12.2022
На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции
Украинске больницы будут проводить только неотложные операции в случае блэкаута, чтобы не нагружать энергосистему, сообщила замглавы минздрава Украины Мария... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-03T23:59
2022-12-04T00:01
в мире
денис шмыгаль
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2dd893cda7586c514c1b0a217a1fafd.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинске больницы будут проводить только неотложные операции в случае блэкаута, чтобы не нагружать энергосистему, сообщила замглавы минздрава Украины Мария Карчевич. Карчевич отметила, что медучреждения страны условно разделены на два уровня: которые смогут работать в условиях полного отсутствия электроэнергии и те, которые смогут также выдержать отсутствие водоснабжения и отопления. Заведения обоих уровней обеспечены генераторами и станциями спутниковой связи Stralink.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/kamery-1834603966.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89e650a4247cf04b55f30d698ee8004c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, украина
В мире, Денис Шмыгаль, Украина
23:59 03.12.2022 (обновлено: 00:01 04.12.2022)
 
На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции

Минздрав Украины: в случае блэкаута больницы будут делать только неотложные операции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинске больницы будут проводить только неотложные операции в случае блэкаута, чтобы не нагружать энергосистему, сообщила замглавы минздрава Украины Мария Карчевич.
"С нашей стороны даны рекомендации, если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные (срочные, экстренные - ред.) действия, операции", - заявила Карчевич в эфире единого украинского телемарафона, добавив, что часть помещений в больницах в этом случае придется законсервировать.
Карчевич отметила, что медучреждения страны условно разделены на два уровня: которые смогут работать в условиях полного отсутствия электроэнергии и те, которые смогут также выдержать отсутствие водоснабжения и отопления. Заведения обоих уровней обеспечены генераторами и станциями спутниковой связи Stralink.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 18:14Специальная военная операция на Украине
В Киевской области на период блэкаута установят камеры видеонаблюдения
 
В миреДенис ШмыгальУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала