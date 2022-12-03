https://ria.ru/20221203/ukraina-1836156843.html
На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции
На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции - РИА Новости, 04.12.2022
На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции
Украинске больницы будут проводить только неотложные операции в случае блэкаута, чтобы не нагружать энергосистему, сообщила замглавы минздрава Украины Мария... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-03T23:59
2022-12-03T23:59
2022-12-04T00:01
в мире
денис шмыгаль
украина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинске больницы будут проводить только неотложные операции в случае блэкаута, чтобы не нагружать энергосистему, сообщила замглавы минздрава Украины Мария Карчевич. Карчевич отметила, что медучреждения страны условно разделены на два уровня: которые смогут работать в условиях полного отсутствия электроэнергии и те, которые смогут также выдержать отсутствие водоснабжения и отопления. Заведения обоих уровней обеспечены генераторами и станциями спутниковой связи Stralink.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/kamery-1834603966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис шмыгаль, украина
В мире, Денис Шмыгаль, Украина
23:59 03.12.2022 (обновлено: 00:01 04.12.2022)
На Украине в случае блэкаута будут делать только неотложные операции
Минздрав Украины: в случае блэкаута больницы будут делать только неотложные операции
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинске больницы будут проводить только неотложные операции в случае блэкаута, чтобы не нагружать энергосистему, сообщила замглавы минздрава Украины Мария Карчевич.
"С нашей стороны даны рекомендации, если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные (срочные, экстренные - ред.) действия, операции", - заявила Карчевич в эфире единого украинского телемарафона, добавив, что часть помещений в больницах в этом случае придется законсервировать.
Карчевич отметила, что медучреждения страны условно разделены на два уровня: которые смогут работать в условиях полного отсутствия электроэнергии и те, которые смогут также выдержать отсутствие водоснабжения и отопления. Заведения обоих уровней обеспечены генераторами и станциями спутниковой связи Stralink.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.