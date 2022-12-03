https://ria.ru/20221203/ukraina-1836123000.html

Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины

Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины - РИА Новости, 03.12.2022

Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины

Потери ВСУ и проблемы с доставкой западных вооружений Киеву приведут к тому, что к концу конфликта территория Украины значительно сократится, написал бывший... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:14

2022-12-03T18:14

2022-12-03T18:22

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Потери ВСУ и проблемы с доставкой западных вооружений Киеву приведут к тому, что к концу конфликта территория Украины значительно сократится, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning."Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом", — говорится в материале.По словам автора статьи, ВСУ понесли большие потери, а военная помощь от Запада не принесет никакой пользы, поскольку украинские солдаты плохо обучены. Кроме того, существуют трудности в логистике для переброски оружия на передовую.Рикардс отметил, что, судя по информации от Белого дома, ЕС и НАТО, "дела на Украине складываются относительно неплохо для Киева", однако "фактическая ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом".В среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.В конце апреля Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221201/polsha-1835428731.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша