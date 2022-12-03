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Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины - РИА Новости, 03.12.2022
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Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины
Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины - РИА Новости, 03.12.2022
Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины
Потери ВСУ и проблемы с доставкой западных вооружений Киеву приведут к тому, что к концу конфликта территория Украины значительно сократится, написал бывший... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:14
2022-12-03T18:22
в мире
украина
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Потери ВСУ и проблемы с доставкой западных вооружений Киеву приведут к тому, что к концу конфликта территория Украины значительно сократится, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning."Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом", — говорится в материале.По словам автора статьи, ВСУ понесли большие потери, а военная помощь от Запада не принесет никакой пользы, поскольку украинские солдаты плохо обучены. Кроме того, существуют трудности в логистике для переброски оружия на передовую.Рикардс отметил, что, судя по информации от Белого дома, ЕС и НАТО, "дела на Украине складываются относительно неплохо для Киева", однако "фактическая ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом".В среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.В конце апреля Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
https://ria.ru/20221201/polsha-1835428731.html
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в мире, украина, россия, сша
В мире, Украина, Россия, США
18:14 03.12.2022 (обновлено: 18:22 03.12.2022)
 
Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Потери ВСУ и проблемы с доставкой западных вооружений Киеву приведут к тому, что к концу конфликта территория Украины значительно сократится, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
"Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом", — говорится в материале.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
По словам автора статьи, ВСУ понесли большие потери, а военная помощь от Запада не принесет никакой пользы, поскольку украинские солдаты плохо обучены. Кроме того, существуют трудности в логистике для переброски оружия на передовую.
Рикардс отметил, что, судя по информации от Белого дома, ЕС и НАТО, "дела на Украине складываются относительно неплохо для Киева", однако "фактическая ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом".
В среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
1 декабря, 08:00
Польская мечта о Западной Украине близка к исполнению
В конце апреля Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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