https://ria.ru/20221203/ukraina-1836067850.html

ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР

ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022

ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки и 17 единиц... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T10:27

2022-12-03T10:27

2022-12-03T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки и 17 единиц бронированной автомобильной техники, сообщила в субботу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава; четыре танка; шесть бронетранспортеров; три артиллерийские установки; 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В пятницу Народная милиция республики сообщала, что украинские войска потеряли за сутки до 75 человек, так, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 12 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221202/pvo-1835862518.html

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украина

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Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина