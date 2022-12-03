Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/ukraina-1836067850.html
ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки и 17 единиц... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:27
2022-12-03T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки и 17 единиц бронированной автомобильной техники, сообщила в субботу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава; четыре танка; шесть бронетранспортеров; три артиллерийские установки; 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В пятницу Народная милиция республики сообщала, что украинские войска потеряли за сутки до 75 человек, так, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 12 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221202/pvo-1835862518.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
10:27 03.12.2022
 
ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов и четыре танка

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки и 17 единиц бронированной автомобильной техники, сообщила в субботу Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава; четыре танка; шесть бронетранспортеров; три артиллерийские установки; 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
В пятницу Народная милиция республики сообщала, что украинские войска потеряли за сутки до 75 человек, так, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 12 единиц специальной автомобильной техники.
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 13:41Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала