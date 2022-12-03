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ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки и 17 единиц... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:27
2022-12-03T10:27
2022-12-03T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки и 17 единиц бронированной автомобильной техники, сообщила в субботу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава; четыре танка; шесть бронетранспортеров; три артиллерийские установки; 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В пятницу Народная милиция республики сообщала, что украинские войска потеряли за сутки до 75 человек, так, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 12 единиц специальной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 85 бойцов и четыре танка