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Помощник Путина Фурсенко рассказал о международном сотрудничестве ученых - РИА Новости, 03.12.2022
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Помощник Путина Фурсенко рассказал о международном сотрудничестве ученых
Помощник Путина Фурсенко рассказал о международном сотрудничестве ученых - РИА Новости, 03.12.2022
Помощник Путина Фурсенко рассказал о международном сотрудничестве ученых
Сотрудничество с учеными со всего мира продолжается, в том числе из европейских стран, научные специалисты делают все, чтобы сохранить профессиональные связи,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:00
2022-12-03T13:00
образование - общество
россия
андрей фурсенко
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Сотрудничество с учеными со всего мира продолжается, в том числе из европейских стран, научные специалисты делают все, чтобы сохранить профессиональные связи, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества."Сотрудничество продолжается. У нас горизонтальные связи. Связи с учёными не рвутся. Мы перешли на тот уровень, который даже более эффективен, когда учёный общается с учёным. В общем, оказывается, что мы создали достаточно хорошую среду, в которой учёные могут находиться без чиновников", - сказал Фурсенко журналистам на II Конгрессе молодых учёных в "Сириусе".Кроме того, Фурсенко подчеркнул, что Конгресс в этом году стал международным, поскольку никто не заинтересован в разрыве связей межу учеными."В прошлом году Конгресс был практически чисто российским, а сегодня здесь участвуют, по-моему, больше пары сотен иностранных учёных из разных стран, в том числе из Европы, потому что им интересно общение, и я думаю, что все понимают, что потери от разрыва отношений крайне нежелательны для всех, в том числе, и для наших коллег из других стран. Они это понимают, они делают все, чтобы эти контакты сохранились", - заключил он.
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образование - общество, россия, андрей фурсенко
Образование - Общество, Россия, Андрей Фурсенко
13:00 03.12.2022
 
Помощник Путина Фурсенко рассказал о международном сотрудничестве ученых

Помощник Путина Фурсенко: связи с учеными со всего мира, включая Европу, не рвутся

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Сотрудничество с учеными со всего мира продолжается, в том числе из европейских стран, научные специалисты делают все, чтобы сохранить профессиональные связи, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
"Сотрудничество продолжается. У нас горизонтальные связи. Связи с учёными не рвутся. Мы перешли на тот уровень, который даже более эффективен, когда учёный общается с учёным. В общем, оказывается, что мы создали достаточно хорошую среду, в которой учёные могут находиться без чиновников", - сказал Фурсенко журналистам на II Конгрессе молодых учёных в "Сириусе".
Кроме того, Фурсенко подчеркнул, что Конгресс в этом году стал международным, поскольку никто не заинтересован в разрыве связей межу учеными.
"В прошлом году Конгресс был практически чисто российским, а сегодня здесь участвуют, по-моему, больше пары сотен иностранных учёных из разных стран, в том числе из Европы, потому что им интересно общение, и я думаю, что все понимают, что потери от разрыва отношений крайне нежелательны для всех, в том числе, и для наших коллег из других стран. Они это понимают, они делают все, чтобы эти контакты сохранились", - заключил он.
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Образование - ОбществоРоссияАндрей Фурсенко
 
 
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