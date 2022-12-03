https://ria.ru/20221203/uchenye-1836081930.html

Помощник Путина Фурсенко рассказал о международном сотрудничестве ученых

Помощник Путина Фурсенко рассказал о международном сотрудничестве ученых - РИА Новости, 03.12.2022

Помощник Путина Фурсенко рассказал о международном сотрудничестве ученых

Сотрудничество с учеными со всего мира продолжается, в том числе из европейских стран, научные специалисты делают все, чтобы сохранить профессиональные связи,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:00

2022-12-03T13:00

2022-12-03T13:00

образование - общество

россия

андрей фурсенко

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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Сотрудничество с учеными со всего мира продолжается, в том числе из европейских стран, научные специалисты делают все, чтобы сохранить профессиональные связи, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества."Сотрудничество продолжается. У нас горизонтальные связи. Связи с учёными не рвутся. Мы перешли на тот уровень, который даже более эффективен, когда учёный общается с учёным. В общем, оказывается, что мы создали достаточно хорошую среду, в которой учёные могут находиться без чиновников", - сказал Фурсенко журналистам на II Конгрессе молодых учёных в "Сириусе".Кроме того, Фурсенко подчеркнул, что Конгресс в этом году стал международным, поскольку никто не заинтересован в разрыве связей межу учеными."В прошлом году Конгресс был практически чисто российским, а сегодня здесь участвуют, по-моему, больше пары сотен иностранных учёных из разных стран, в том числе из Европы, потому что им интересно общение, и я думаю, что все понимают, что потери от разрыва отношений крайне нежелательны для всех, в том числе, и для наших коллег из других стран. Они это понимают, они делают все, чтобы эти контакты сохранились", - заключил он.

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россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, андрей фурсенко