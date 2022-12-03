https://ria.ru/20221203/tyumen-1836088583.html

Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи

Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 03.12.2022

Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи

Координационный совет отделения Российского движения детей и молодежи сформировали в Тюменской области, на первом заседании под председательством губернатора... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:03

2022-12-03T14:03

2022-12-03T14:03

тюменская область

александр моор

тюменская область

российское движение школьников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763103562_0:63:1000:627_1920x0_80_0_0_d10de0ece969feb8b0d826169ed04a99.jpg

ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Координационный совет отделения Российского движения детей и молодежи сформировали в Тюменской области, на первом заседании под председательством губернатора региона Александра Моора обсудили организационные вопросы и выбор помещения под штаб.Моор отметил, в Тюменской области планомерно создаются условия для развития и поддержки детских и молодежных организаций."Провел первое заседание координационного совета отделения Российского движения детей и молодежи в Тюменской области. Обсудили структуру организации. Было два нерешенных вопроса – с названием и помещением. По первому еще предстоит подумать, со вторым определились", – сообщил Моор.Штаб новой организации разместится в пустующем помещении в доме №69А на улице Ленина, который находится рядом со зданием областной думы и неподалеку от здания регионального правительства. "У любой серьезной организации должно быть помещение. Лучшего места для такой организации не найти. Помещению требуется небольшой ремонт, сделаем его и там будет штаб — я бы даже так сказал: общеобластная пионерская комната", - он.Российское движение детей и молодежи будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации. Руководителем движения в регионе стала председатель регионального отделения Российского движения школьников, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина.

https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836076190.html

https://ria.ru/20221130/detsady-1835311351.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр моор, тюменская область, российское движение школьников