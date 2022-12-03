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Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 03.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221203/tyumen-1836088583.html
Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи
Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 03.12.2022
Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи
Координационный совет отделения Российского движения детей и молодежи сформировали в Тюменской области, на первом заседании под председательством губернатора... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:03
2022-12-03T14:03
тюменская область
александр моор
тюменская область
российское движение школьников
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ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Координационный совет отделения Российского движения детей и молодежи сформировали в Тюменской области, на первом заседании под председательством губернатора региона Александра Моора обсудили организационные вопросы и выбор помещения под штаб.Моор отметил, в Тюменской области планомерно создаются условия для развития и поддержки детских и молодежных организаций."Провел первое заседание координационного совета отделения Российского движения детей и молодежи в Тюменской области. Обсудили структуру организации. Было два нерешенных вопроса – с названием и помещением. По первому еще предстоит подумать, со вторым определились", – сообщил Моор.Штаб новой организации разместится в пустующем помещении в доме №69А на улице Ленина, который находится рядом со зданием областной думы и неподалеку от здания регионального правительства. "У любой серьезной организации должно быть помещение. Лучшего места для такой организации не найти. Помещению требуется небольшой ремонт, сделаем его и там будет штаб — я бы даже так сказал: общеобластная пионерская комната", - он.Российское движение детей и молодежи будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации. Руководителем движения в регионе стала председатель регионального отделения Российского движения школьников, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина.
https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836076190.html
https://ria.ru/20221130/detsady-1835311351.html
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александр моор, тюменская область, российское движение школьников
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Российское движение школьников
14:03 03.12.2022
 
Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи

Моор отвел под штаб Российского движения детей и молодежи помещение в центре Тюмени

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Координационный совет отделения Российского движения детей и молодежи сформировали в Тюменской области, на первом заседании под председательством губернатора региона Александра Моора обсудили организационные вопросы и выбор помещения под штаб.
Моор отметил, в Тюменской области планомерно создаются условия для развития и поддержки детских и молодежных организаций.
Инвалиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 12:06Тюменская область
В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов
"Провел первое заседание координационного совета отделения Российского движения детей и молодежи в Тюменской области. Обсудили структуру организации. Было два нерешенных вопроса – с названием и помещением. По первому еще предстоит подумать, со вторым определились", – сообщил Моор.
Штаб новой организации разместится в пустующем помещении в доме №69А на улице Ленина, который находится рядом со зданием областной думы и неподалеку от здания регионального правительства. "У любой серьезной организации должно быть помещение. Лучшего места для такой организации не найти. Помещению требуется небольшой ремонт, сделаем его и там будет штаб — я бы даже так сказал: общеобластная пионерская комната", - он.
Российское движение детей и молодежи будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации. Руководителем движения в регионе стала председатель регионального отделения Российского движения школьников, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 15:32Тюменская область
Тюменские строители за 2022 год возвели в регионе четыре детских сада
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьРоссийское движение школьников
 
 
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