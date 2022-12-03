https://ria.ru/20221203/tyumen-1836088583.html
Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи
Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 03.12.2022
Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи
Координационный совет отделения Российского движения детей и молодежи сформировали в Тюменской области, на первом заседании под председательством губернатора... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:03
2022-12-03T14:03
2022-12-03T14:03
тюменская область
александр моор
тюменская область
российское движение школьников
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ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Координационный совет отделения Российского движения детей и молодежи сформировали в Тюменской области, на первом заседании под председательством губернатора региона Александра Моора обсудили организационные вопросы и выбор помещения под штаб.Моор отметил, в Тюменской области планомерно создаются условия для развития и поддержки детских и молодежных организаций."Провел первое заседание координационного совета отделения Российского движения детей и молодежи в Тюменской области. Обсудили структуру организации. Было два нерешенных вопроса – с названием и помещением. По первому еще предстоит подумать, со вторым определились", – сообщил Моор.Штаб новой организации разместится в пустующем помещении в доме №69А на улице Ленина, который находится рядом со зданием областной думы и неподалеку от здания регионального правительства. "У любой серьезной организации должно быть помещение. Лучшего места для такой организации не найти. Помещению требуется небольшой ремонт, сделаем его и там будет штаб — я бы даже так сказал: общеобластная пионерская комната", - он.Российское движение детей и молодежи будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации. Руководителем движения в регионе стала председатель регионального отделения Российского движения школьников, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина.
https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836076190.html
https://ria.ru/20221130/detsady-1835311351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, российское движение школьников
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Российское движение школьников
Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи
Моор отвел под штаб Российского движения детей и молодежи помещение в центре Тюмени
ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Координационный совет отделения Российского движения детей и молодежи сформировали в Тюменской области, на первом заседании под председательством губернатора региона Александра Моора обсудили организационные вопросы и выбор помещения под штаб.
Моор отметил, в Тюменской области планомерно создаются условия для развития и поддержки детских и молодежных организаций.
"Провел первое заседание координационного совета отделения Российского движения детей и молодежи в Тюменской области. Обсудили структуру организации. Было два нерешенных вопроса – с названием и помещением. По первому еще предстоит подумать, со вторым определились", – сообщил Моор.
Штаб новой организации разместится в пустующем помещении в доме №69А на улице Ленина, который находится рядом со зданием областной думы и неподалеку от здания регионального правительства. "У любой серьезной организации должно быть помещение. Лучшего места для такой организации не найти. Помещению требуется небольшой ремонт, сделаем его и там будет штаб — я бы даже так сказал: общеобластная пионерская комната", - он.
Российское движение детей и молодежи будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации. Руководителем движения в регионе стала председатель регионального отделения Российского движения школьников
, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина.