https://ria.ru/20221203/tramvai-1836068040.html

В Ворсме запустили производство российско-белорусских трамваев

В Ворсме запустили производство российско-белорусских трамваев - РИА Новости, 03.12.2022

В Ворсме запустили производство российско-белорусских трамваев

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу утром дали старт совместному производству трамваев в городе... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T10:28

2022-12-03T10:28

2022-12-03T11:19

экономика

технологии

глеб никитин

нижний новгород

белоруссия

россия

группа газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836067673_0:192:1280:912_1920x0_80_0_0_951fcaadb365b35f644f6f782a0e9965.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу утром дали старт совместному производству трамваев в городе Ворсма.Он получил название "МиНиН" ( Минск + Нижний Новгород) ."Нижегородская область входит для нас в десятку важнейших регионов по товарообороту, по количеству интеграционных кооперационных проектов. Мы в очередной раз в этом году перешагнем отметку взаимного товарооборота в миллиард долларов. Но для того, чтобы сделать два миллиарда долларов, без таких проектов это невозможно. Поэтому от торговой деятельности — она у нас очень активная, по широкой линейке товаров и вовлеченных отраслей — нужно переходить к реальной кооперации", — сказал посол.Он отметил, что существуют взаимные поставки на конвейер нижегородской группы ГАЗ и белорусской группы автокомпонентов, но, по словам дипломата, "без реальных кооперационных проектов ничего не получится".Российско-белорусское предприятие "Нижэкотранс" будет работать на производственных площадях в городе Ворсме Павловского округа. До 2024 года планируется произвести 176 вагонов, из которых 26 трехсекционных для Нижнего Новгорода.Как отметил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов, это один из существенных и важных примеров практического налаживания кооперации. "Сейчас реализуется несколько таких важных интеграционных проектов и проект "МиНиН" внесет существенный вклад в развитие кооперации между Россией и Белоруссией. Важно, что этот проект создаст дополнительные компетенции на Нижегородской земле с точки зрения технологий создания производства этой техники и создаст до 500 рабочих мест", — сказал чиновник.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что старт нового производства был бы невозможен без запуска федерального проекта комплексного развития городского электротранспорта. "Здесь мы получаем до 170 единиц техники только в Нижний Новгород с заменой рельсового хозяйства, полностью новая трамвайная система будет в результате создаваться", — напомнил Никитин.Составы будут использоваться в Нижнем Новгороде при обновлении электротранспортной инфраструктуры города. Глава региона отметил, что внешний облик и интерьеры новых трамваев разработаны специально для Нижнего Новгорода. Трамваи будут удобны и для пожилых людей, и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20220523/samolety-1790255398.html

https://ria.ru/20220510/vooruzheniya-1787745647.html

нижний новгород

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, глеб никитин, нижний новгород, белоруссия, россия, группа газ