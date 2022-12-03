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В Ворсме запустили производство российско-белорусских трамваев - РИА Новости, 03.12.2022
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В Ворсме запустили производство российско-белорусских трамваев
В Ворсме запустили производство российско-белорусских трамваев - РИА Новости, 03.12.2022
В Ворсме запустили производство российско-белорусских трамваев
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу утром дали старт совместному производству трамваев в городе... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:28
2022-12-03T11:19
экономика
технологии
глеб никитин
нижний новгород
белоруссия
россия
группа газ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу утром дали старт совместному производству трамваев в городе Ворсма.Он получил название "МиНиН" ( Минск + Нижний Новгород) ."Нижегородская область входит для нас в десятку важнейших регионов по товарообороту, по количеству интеграционных кооперационных проектов. Мы в очередной раз в этом году перешагнем отметку взаимного товарооборота в миллиард долларов. Но для того, чтобы сделать два миллиарда долларов, без таких проектов это невозможно. Поэтому от торговой деятельности — она у нас очень активная, по широкой линейке товаров и вовлеченных отраслей — нужно переходить к реальной кооперации", — сказал посол.Он отметил, что существуют взаимные поставки на конвейер нижегородской группы ГАЗ и белорусской группы автокомпонентов, но, по словам дипломата, "без реальных кооперационных проектов ничего не получится".Российско-белорусское предприятие "Нижэкотранс" будет работать на производственных площадях в городе Ворсме Павловского округа. До 2024 года планируется произвести 176 вагонов, из которых 26 трехсекционных для Нижнего Новгорода.Как отметил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов, это один из существенных и важных примеров практического налаживания кооперации. "Сейчас реализуется несколько таких важных интеграционных проектов и проект "МиНиН" внесет существенный вклад в развитие кооперации между Россией и Белоруссией. Важно, что этот проект создаст дополнительные компетенции на Нижегородской земле с точки зрения технологий создания производства этой техники и создаст до 500 рабочих мест", — сказал чиновник.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что старт нового производства был бы невозможен без запуска федерального проекта комплексного развития городского электротранспорта. "Здесь мы получаем до 170 единиц техники только в Нижний Новгород с заменой рельсового хозяйства, полностью новая трамвайная система будет в результате создаваться", — напомнил Никитин.Составы будут использоваться в Нижнем Новгороде при обновлении электротранспортной инфраструктуры города. Глава региона отметил, что внешний облик и интерьеры новых трамваев разработаны специально для Нижнего Новгорода. Трамваи будут удобны и для пожилых людей, и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20220523/samolety-1790255398.html
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экономика, технологии, глеб никитин, нижний новгород, белоруссия, россия, группа газ
Экономика, Технологии, Глеб Никитин, Нижний Новгород, Белоруссия, Россия, Группа ГАЗ
10:28 03.12.2022 (обновлено: 11:19 03.12.2022)
 
В Ворсме запустили производство российско-белорусских трамваев

В Нижегородской области запустили производство российско-белорусских трамваев

© Фото : Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин .TelegramПервый трамвай российско-белорусского производства "МиНиН"
Первый трамвай российско-белорусского производства МиНиН - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин .Telegram
Первый трамвай российско-белорусского производства "МиНиН"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу утром дали старт совместному производству трамваев в городе Ворсма.
Он получил название "МиНиН" ( Минск + Нижний Новгород) .
"Нижегородская область входит для нас в десятку важнейших регионов по товарообороту, по количеству интеграционных кооперационных проектов. Мы в очередной раз в этом году перешагнем отметку взаимного товарооборота в миллиард долларов. Но для того, чтобы сделать два миллиарда долларов, без таких проектов это невозможно. Поэтому от торговой деятельности — она у нас очень активная, по широкой линейке товаров и вовлеченных отраслей — нужно переходить к реальной кооперации", — сказал посол.
Он отметил, что существуют взаимные поставки на конвейер нижегородской группы ГАЗ и белорусской группы автокомпонентов, но, по словам дипломата, "без реальных кооперационных проектов ничего не получится".
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Российско-белорусское предприятие "Нижэкотранс" будет работать на производственных площадях в городе Ворсме Павловского округа. До 2024 года планируется произвести 176 вагонов, из которых 26 трехсекционных для Нижнего Новгорода.
Как отметил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов, это один из существенных и важных примеров практического налаживания кооперации.
"Сейчас реализуется несколько таких важных интеграционных проектов и проект "МиНиН" внесет существенный вклад в развитие кооперации между Россией и Белоруссией. Важно, что этот проект создаст дополнительные компетенции на Нижегородской земле с точки зрения технологий создания производства этой техники и создаст до 500 рабочих мест", — сказал чиновник.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что старт нового производства был бы невозможен без запуска федерального проекта комплексного развития городского электротранспорта. "Здесь мы получаем до 170 единиц техники только в Нижний Новгород с заменой рельсового хозяйства, полностью новая трамвайная система будет в результате создаваться", — напомнил Никитин.
Составы будут использоваться в Нижнем Новгороде при обновлении электротранспортной инфраструктуры города. Глава региона отметил, что внешний облик и интерьеры новых трамваев разработаны специально для Нижнего Новгорода. Трамваи будут удобны и для пожилых людей, и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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ЭкономикаТехнологииГлеб НикитинНижний НовгородБелоруссияРоссияГруппа ГАЗ
 
 
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