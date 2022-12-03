https://ria.ru/20221203/taibbi-1836052285.html

Журналист рассказал, как Twitter скрывал историю о скандале с сыном Байдена

Журналист рассказал, как Twitter скрывал историю о скандале с сыном Байдена - РИА Новости, 03.12.2022

Журналист рассказал, как Twitter скрывал историю о скандале с сыном Байдена

Американская компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, приняла чрезвычайные меры для того, чтобы в канун выборов в 2020 году похоронить историю РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T07:03

2022-12-03T07:03

2022-12-03T07:41

в мире

технологии

джо байден

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сша

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Американская компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, приняла чрезвычайные меры для того, чтобы в канун выборов в 2020 году похоронить историю вокруг похищенного ноутбука сына уже действующего президента Джо Байдена Хантера, утверждает журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы компании.Ссылку его публикацию в пятницу вечером опубликовал на своей странице действующий владелец Twitter американский предприниматель и миллиардер Илон Маск с комментарием "приступим", который ранее пообещал опубликовать документы о том, какую роль социальная сеть играла в скандале с ноутбуком Хантера Байдена."Twitter приняла чрезвычайные меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что (эта информация) может быть "небезопасной". Они даже заблокировали прямую передачу через сообщения, а такой инструмент предназначен лишь для исключительных случаев, например в отношении детской порнографии", - написал Таибби в своем аккаунте в соцсети.Как утверждает Таибби, Twitter получала и удовлетворяла запросы о проверке контента на платформе как со стороны предвыборного штаба Джо Байдена, так и прежнего главы администрации - республиканца Дональда Трампа. При этом, по словам журналиста, руководство соцсети поддерживает более тесные контакты с демократами, нежели с республиканцами.Вместе с тем проверить подлинность приведенной Таибби информации пока не представляется возможным.В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.

https://ria.ru/20221203/tsenzura-1836049647.html

https://ria.ru/20221203/skandal-1836035668.html

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в мире, технологии, джо байден, дональд трамп, илон маск, сша, делавэр, нью-йорк (город), фбр