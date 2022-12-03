https://ria.ru/20221203/svo-1836103076.html

Потери российских войск в зоне СВО минимальные, сообщил разведчик

Потери российских войск в зоне СВО минимальные, сообщил разведчик - РИА Новости, 03.12.2022

Потери российских войск в зоне СВО минимальные, сообщил разведчик

Российские Вооруженные силы благодаря грамотной тактике проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями, рассказал РИА Новости разведчик спецназа... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:06

2022-12-03T16:06

2022-12-03T16:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

россия

украина

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НОВОСЕЛОВСКОЕ (ЛНР), 3 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы благодаря грамотной тактике проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.По его словам, морально-психологическое состояние бойцов высокое, они рвутся вперед. Однако прежде чем штурмовать улицы и дома, войска "ровняют с землей" убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. "То есть мы уже здесь в курсе, как они двигаются, сначала изучаем их высадки, движение техники — во сколько, что, где они передвигаются", — пояснил разведчик.Он добавил, что после этого по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм. Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это "не приукрашивание чего-то", подытожил разведчик.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835920883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский разведчик о боевой тактике в ходе спецоперации Потери среди российских войск в зоне спецоперации действительно минимальные, в том числе благодаря тактике, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа ЗВО в ЛНР 2022-12-03T16:06 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, безопасность, россия, украина