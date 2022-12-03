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Потери российских войск в зоне СВО минимальные, сообщил разведчик - РИА Новости, 03.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/svo-1836103076.html
Потери российских войск в зоне СВО минимальные, сообщил разведчик
Потери российских войск в зоне СВО минимальные, сообщил разведчик - РИА Новости, 03.12.2022
Потери российских войск в зоне СВО минимальные, сообщил разведчик
Российские Вооруженные силы благодаря грамотной тактике проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями, рассказал РИА Новости разведчик спецназа... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:06
2022-12-03T16:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
россия
украина
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НОВОСЕЛОВСКОЕ (ЛНР), 3 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы благодаря грамотной тактике проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.По его словам, морально-психологическое состояние бойцов высокое, они рвутся вперед. Однако прежде чем штурмовать улицы и дома, войска "ровняют с землей" убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. "То есть мы уже здесь в курсе, как они двигаются, сначала изучаем их высадки, движение техники — во сколько, что, где они передвигаются", — пояснил разведчик.Он добавил, что после этого по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм. Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это "не приукрашивание чего-то", подытожил разведчик.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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луганская народная республика
россия
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Российский разведчик о боевой тактике в ходе спецоперации
Потери среди российских войск в зоне спецоперации действительно минимальные, в том числе благодаря тактике, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа ЗВО в ЛНР
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луганская народная республика, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Россия, Украина
16:06 03.12.2022 (обновлено: 16:49 03.12.2022)
 
Потери российских войск в зоне СВО минимальные, сообщил разведчик

Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные

Читать ria.ru в
НОВОСЕЛОВСКОЕ (ЛНР), 3 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы благодаря грамотной тактике проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

"Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету. Артиллерию тоже корректировали исходя из тех моментов, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава", — отметил собеседник агентства.

По его словам, морально-психологическое состояние бойцов высокое, они рвутся вперед. Однако прежде чем штурмовать улицы и дома, войска "ровняют с землей" убежища противника, а также уничтожают вражескую технику.
"То есть мы уже здесь в курсе, как они двигаются, сначала изучаем их высадки, движение техники — во сколько, что, где они передвигаются", — пояснил разведчик.
Он добавил, что после этого по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм. Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это "не приукрашивание чего-то", подытожил разведчик.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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