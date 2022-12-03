https://ria.ru/20221203/sudno-1836109727.html
США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен
США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен - РИА Новости, 03.12.2022
США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен
Военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно в Оманском заливе, следовавшее из Ирана в Йемен, на борту которого было обнаружено свыше 50 тонн... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:46
2022-12-03T16:46
2022-12-03T16:52
в мире
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йемен
оманский залив
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно в Оманском заливе, следовавшее из Ирана в Йемен, на борту которого было обнаружено свыше 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива, заявило в субботу Центральное командование американских ВС."Военно-морские силы США на Ближнем востоке перехватили рыболовный траулер, перевозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе по маршруту из Ирана в Йемен", - следует из распространенного заявления военных.Как отмечается, груз был обнаружен во время проверки судна. Это стало уже вторым крупным изъятием ВМС США незаконно перевозимых вооружений в водах данного региона за последний месяц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, йемен, оманский залив
В мире, США, Йемен, Оманский залив
16:46 03.12.2022 (обновлено: 16:52 03.12.2022)
США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен
США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся из Ирана в Йемен