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США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен - РИА Новости, 03.12.2022
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США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен
США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен - РИА Новости, 03.12.2022
США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен
Военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно в Оманском заливе, следовавшее из Ирана в Йемен, на борту которого было обнаружено свыше 50 тонн... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:46
2022-12-03T16:52
в мире
сша
йемен
оманский залив
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно в Оманском заливе, следовавшее из Ирана в Йемен, на борту которого было обнаружено свыше 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива, заявило в субботу Центральное командование американских ВС."Военно-морские силы США на Ближнем востоке перехватили рыболовный траулер, перевозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе по маршруту из Ирана в Йемен", - следует из распространенного заявления военных.Как отмечается, груз был обнаружен во время проверки судна. Это стало уже вторым крупным изъятием ВМС США незаконно перевозимых вооружений в водах данного региона за последний месяц.
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йемен
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в мире, сша, йемен, оманский залив
В мире, США, Йемен, Оманский залив
16:46 03.12.2022 (обновлено: 16:52 03.12.2022)
 
США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен

США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся из Ирана в Йемен

© USCG Los AngelesКорабль береговой охраны США
Корабль береговой охраны США
© USCG Los Angeles
Корабль береговой охраны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно в Оманском заливе, следовавшее из Ирана в Йемен, на борту которого было обнаружено свыше 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива, заявило в субботу Центральное командование американских ВС.
"Военно-морские силы США на Ближнем востоке перехватили рыболовный траулер, перевозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе по маршруту из Ирана в Йемен", - следует из распространенного заявления военных.
Как отмечается, груз был обнаружен во время проверки судна. Это стало уже вторым крупным изъятием ВМС США незаконно перевозимых вооружений в водах данного региона за последний месяц.
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В миреСШАЙеменОманский залив
 
 
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