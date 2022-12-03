https://ria.ru/20221203/sudno-1836109727.html

США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен

США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен - РИА Новости, 03.12.2022

США перехватили рыболовецкое судно с боеприпасами, направлявшееся в Йемен

Военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно в Оманском заливе, следовавшее из Ирана в Йемен, на борту которого было обнаружено свыше 50 тонн... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:46

2022-12-03T16:46

2022-12-03T16:52

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оманский залив

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно в Оманском заливе, следовавшее из Ирана в Йемен, на борту которого было обнаружено свыше 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива, заявило в субботу Центральное командование американских ВС."Военно-морские силы США на Ближнем востоке перехватили рыболовный траулер, перевозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе по маршруту из Ирана в Йемен", - следует из распространенного заявления военных.Как отмечается, груз был обнаружен во время проверки судна. Это стало уже вторым крупным изъятием ВМС США незаконно перевозимых вооружений в водах данного региона за последний месяц.

https://ria.ru/20221130/bayden-1835398547.html

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йемен

оманский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, йемен, оманский залив