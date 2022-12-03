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Сенаторы США 7 декабря заслушают секретный брифинг по Украине, сообщили СМИ
Сенаторы США 7 декабря заслушают секретный брифинг по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.12.2022
Сенаторы США 7 декабря заслушают секретный брифинг по Украине, сообщили СМИ
Американские сенаторы на грядущей неделе заслушают секретный брифинг по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника сенатора. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:16
2022-12-03T16:16
2022-12-03T16:16
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американские сенаторы на грядущей неделе заслушают секретный брифинг по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника сенатора.Согласно сообщению телеканала, сенаторы заслушают "секретный брифинг по Украине в следующую среду". Отмечается, что мероприятие пройдет на фоне того, как администрация США хочет добиться выделения Украине дополнительной помощи.Как сообщил ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Украине дополнительных 37,7 миллиарда долларов, в том числе 21 миллиарда в качестве военной помощи.Белый дом рассчитывает получить дополнительные средства на поддержку Украины в противостоянии с Россией в рамках бюджета, который планируется утвердить до 16 декабря.
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в мире, джон кирби, украина, сша, россия
В мире, Джон Кирби, Украина, США, Россия
Сенаторы США 7 декабря заслушают секретный брифинг по Украине, сообщили СМИ
CNN: сенаторы США 7 декабря заслушают секретный брифинг по Украине