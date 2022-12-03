https://ria.ru/20221203/ssha-1836104637.html

Сенаторы США 7 декабря заслушают секретный брифинг по Украине, сообщили СМИ

Сенаторы США 7 декабря заслушают секретный брифинг по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.12.2022

Сенаторы США 7 декабря заслушают секретный брифинг по Украине, сообщили СМИ

Американские сенаторы на грядущей неделе заслушают секретный брифинг по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника сенатора. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:16

2022-12-03T16:16

2022-12-03T16:16

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американские сенаторы на грядущей неделе заслушают секретный брифинг по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника сенатора.Согласно сообщению телеканала, сенаторы заслушают "секретный брифинг по Украине в следующую среду". Отмечается, что мероприятие пройдет на фоне того, как администрация США хочет добиться выделения Украине дополнительной помощи.Как сообщил ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Украине дополнительных 37,7 миллиарда долларов, в том числе 21 миллиарда в качестве военной помощи.Белый дом рассчитывает получить дополнительные средства на поддержку Украины в противостоянии с Россией в рамках бюджета, который планируется утвердить до 16 декабря.

https://ria.ru/20221202/peregovory-1836001301.html

https://ria.ru/20221202/ssha-1835783230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джон кирби, украина, сша, россия