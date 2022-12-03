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Американцев предупредили о "тревожной" тенденции
Американцев предупредили о "тревожной" тенденции - РИА Новости, 03.12.2022
Американцев предупредили о "тревожной" тенденции
Снижение уровня доверия американцев к своей армии является "тревожной" тенденцией, говорится в сюжете телеканала Fox News. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T07:10
2022-12-03T07:10
2022-12-03T10:38
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Снижение уровня доверия американцев к своей армии является "тревожной" тенденцией, говорится в сюжете телеканала Fox News."У Пентагона серьезная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных. Недавний опрос Института Рональда Рейгана выявил тревожную тенденцию", — заявила телеведущая канала.Так, доверие американцев к вооруженным силам страны "шокирующе" упало до 48 процентов в 2022 году с уровня в 70 процентов в 2018-м. При этом 62 процента опрошенных заявили, что их мнение изменилось из-за слишком "политизированного" армейского руководства, также на это повлияли "прогрессивные" практики.Кроме того, только шесть процентов американцев выразили сильное желание служить в армии, говорится в сюжете.Ранее обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон заявил, что все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса. По его словам, лишь 23 процента молодых американцев отвечают армейским требованиям. В частности, отметил Бейнон, в этом году не хватило десяти тысяч новобранцев.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
07:10 03.12.2022 (обновлено: 10:38 03.12.2022)
Американцев предупредили о "тревожной" тенденции
Fox News: снижение доверия американцев к армии является тревожной тенденцией
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Снижение уровня доверия американцев к своей армии является "тревожной" тенденцией, говорится
в сюжете телеканала Fox News.
"У Пентагона
серьезная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных. Недавний опрос Института Рональда Рейгана выявил тревожную тенденцию", — заявила телеведущая канала.
Так, доверие американцев к вооруженным силам страны "шокирующе" упало до 48 процентов в 2022 году с уровня в 70 процентов в 2018-м. При этом 62 процента опрошенных заявили, что их мнение изменилось из-за слишком "политизированного" армейского руководства, также на это повлияли "прогрессивные" практики.
Кроме того, только шесть процентов американцев выразили сильное желание служить в армии, говорится в сюжете.
Ранее обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон заявил, что все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса. По его словам, лишь 23 процента молодых американцев отвечают армейским требованиям. В частности, отметил Бейнон, в этом году не хватило десяти тысяч новобранцев.