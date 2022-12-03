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Американцев предупредили о "тревожной" тенденции

Американцев предупредили о "тревожной" тенденции - РИА Новости, 03.12.2022

Американцев предупредили о "тревожной" тенденции

Снижение уровня доверия американцев к своей армии является "тревожной" тенденцией, говорится в сюжете телеканала Fox News. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T07:10

2022-12-03T07:10

2022-12-03T10:38

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Снижение уровня доверия американцев к своей армии является "тревожной" тенденцией, говорится в сюжете телеканала Fox News."У Пентагона серьезная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных. Недавний опрос Института Рональда Рейгана выявил тревожную тенденцию", — заявила телеведущая канала.Так, доверие американцев к вооруженным силам страны "шокирующе" упало до 48 процентов в 2022 году с уровня в 70 процентов в 2018-м. При этом 62 процента опрошенных заявили, что их мнение изменилось из-за слишком "политизированного" армейского руководства, также на это повлияли "прогрессивные" практики.Кроме того, только шесть процентов американцев выразили сильное желание служить в армии, говорится в сюжете.Ранее обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон заявил, что все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса. По его словам, лишь 23 процента молодых американцев отвечают армейским требованиям. В частности, отметил Бейнон, в этом году не хватило десяти тысяч новобранцев.

https://ria.ru/20221029/problema-1827696300.html

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в мире, сша, министерство обороны сша