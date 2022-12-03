https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836149652.html
Спецоперация, 3 декабря: Путин со временем посетит Донбасс
Спецоперация, 3 декабря: Путин со временем посетит Донбасс - РИА Новости, 03.12.2022
Спецоперация, 3 декабря: Путин со временем посетит Донбасс
Российские войска в субботу нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T22:25
2022-12-03T22:25
2022-12-03T22:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
владимир путин
эммануэль макрон
россия
украина
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
магатэ
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские войска в субботу нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР, сообщило Минобороны РФ.На Купянском направлении была предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки ЛНР, а на Красно-Лиманском направлении пресекли атаку Украины в направлениях Коломыйчихи и Житловки ЛНР.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может посетить Донбасс в будущем.Ход спецоперацииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР.Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в Минобороны РФ.Также отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных уничтожены в Харьковской и Запорожской областях.Истребители ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР, сообщили Минобороны России.В ЛНР российскими войсками за сутки уничтожено около 90 военных Украины. По данным Минобороны, на Купянском направлении ударами вертолетов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки ЛНР.На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка войск Украины атаковать в направлениях Коломыйчихи и Житловки ЛНР.Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили безуспешные украинские попытки атаковать на Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР - уничтожены 7 единиц техники, противник потерял убитыми и ранеными более 40 боевиков.Шойгу провел переговоры с ЛукашенкоМинистр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Минске переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, а также с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Белорусский лидер заявил Шойгу, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине. Лукашенко также заявил, что белорусские и российские военные проводят в республике боевое слаживание, готовятся как единая армия, чтобы отразить любую агрессию.Кроме того, министерства обороны Белоруссии и России подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Макрон о переговорах и гарантияхФранцузский президент Эммануэль Макрон после визита в США и переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной.По его словам, обе страны будут продолжать военную поддержку Киева и при этом стараться избежать дальнейшей эскалации конфликта и защитить атомные электростанции на Украине.Макрон заверил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине.Он также заявил, что хочет поговорить с российским лидером после общения с гендиректором МАГАТЭ и обсудить вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.При этом Макрон подчеркнул, что Франция намерена поставить Украине дополнительное вооружение. В то же время французский лидер отметил, что в вопросах поставки оружия Киеву у Франции есть определенные "красные линии", которые они никогда не перейдёт.Путин может посетить ДонбассПрезидент РФ Владимир Путин со временем посетит Донбасс, заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена.Песков, комментируя заявление Макрона о желании пообщаться с Путиным по Украине, заявил, что пока точной даты телефонного разговора двух президентов нет.
https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836115484.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Российский разведчик о больших потерях ВСУ и быстром восполнении численности солдат
Потери у войск Украины очень велики, однако они их восполняют с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа ЗВО в ЛНР
2022-12-03T22:25
true
PT0M32S
Российский разведчик о боевой тактике в ходе спецоперации
Потери среди российских войск в зоне спецоперации действительно минимальные, в том числе благодаря тактике, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа ЗВО в ЛНР
2022-12-03T22:25
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PT1M45S
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Подписание протокола на встрече Сергея Шойгу и Виктора Хренина
Подписание протокола на встрече Сергея Шойгу и Виктора Хренина
2022-12-03T22:25
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, россия, украина, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, магатэ, ми-8 амтш, вооруженные силы украины
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, МАГАТЭ, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские войска в субботу нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
На Купянском направлении была предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки ЛНР
, а на Красно-Лиманском направлении пресекли атаку Украины
в направлениях Коломыйчихи и Житловки ЛНР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может посетить Донбасс в будущем.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР.
Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска
в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в Минобороны РФ.
Также отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.
Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных уничтожены в Харьковской и Запорожской областях
.
Истребители ВКС
РФ сбили украинский вертолет Ми-8
в районе Селидово в ДНР, сообщили Минобороны России.
В ЛНР российскими войсками за сутки уничтожено около 90 военных Украины. По данным Минобороны, на Купянском направлении ударами вертолетов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки ЛНР.
На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка войск Украины атаковать в направлениях Коломыйчихи и Житловки ЛНР.
Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили безуспешные украинские попытки атаковать на Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР - уничтожены 7 единиц техники, противник потерял убитыми и ранеными более 40 боевиков.
Шойгу провел переговоры с Лукашенко
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Минске
переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным
, а также с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко.
Белорусский лидер заявил Шойгу, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине. Лукашенко также заявил, что белорусские и российские военные проводят в республике боевое слаживание, готовятся как единая армия, чтобы отразить любую агрессию.
Кроме того, министерства обороны Белоруссии и России подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
Макрон о переговорах и гарантиях
Французский президент Эммануэль Макрон после визита в США
и переговоров с американским лидером Джо Байденом
заявил, что Париж
и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной.
По его словам, обе страны будут продолжать военную поддержку Киева
и при этом стараться избежать дальнейшей эскалации конфликта и защитить атомные электростанции на Украине.
Макрон заверил, что будущая архитектура безопасности Европы
после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине.
Он также заявил, что хочет поговорить с российским лидером после общения с гендиректором МАГАТЭ
и обсудить вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.
При этом Макрон подчеркнул, что Франция
намерена поставить Украине дополнительное вооружение. В то же время французский лидер отметил, что в вопросах поставки оружия Киеву у Франции есть определенные "красные линии", которые они никогда не перейдёт.
Путин может посетить Донбасс
Президент РФ Владимир Путин со временем посетит Донбасс, заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена.
Песков, комментируя заявление Макрона о желании пообщаться с Путиным по Украине, заявил, что пока точной даты телефонного разговора двух президентов нет.