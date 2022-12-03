https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836149652.html

Спецоперация, 3 декабря: Путин со временем посетит Донбасс

Спецоперация, 3 декабря: Путин со временем посетит Донбасс - РИА Новости, 03.12.2022

Спецоперация, 3 декабря: Путин со временем посетит Донбасс

Российские войска в субботу нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T22:25

2022-12-03T22:25

2022-12-03T22:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

владимир путин

эммануэль макрон

россия

украина

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

магатэ

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские войска в субботу нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР, сообщило Минобороны РФ.На Купянском направлении была предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки ЛНР, а на Красно-Лиманском направлении пресекли атаку Украины в направлениях Коломыйчихи и Житловки ЛНР.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может посетить Донбасс в будущем.Ход спецоперацииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР.Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в Минобороны РФ.Также отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных уничтожены в Харьковской и Запорожской областях.Истребители ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР, сообщили Минобороны России.В ЛНР российскими войсками за сутки уничтожено около 90 военных Украины. По данным Минобороны, на Купянском направлении ударами вертолетов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки ЛНР.На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка войск Украины атаковать в направлениях Коломыйчихи и Житловки ЛНР.Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили безуспешные украинские попытки атаковать на Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР - уничтожены 7 единиц техники, противник потерял убитыми и ранеными более 40 боевиков.Шойгу провел переговоры с ЛукашенкоМинистр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Минске переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, а также с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Белорусский лидер заявил Шойгу, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине. Лукашенко также заявил, что белорусские и российские военные проводят в республике боевое слаживание, готовятся как единая армия, чтобы отразить любую агрессию.Кроме того, министерства обороны Белоруссии и России подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Макрон о переговорах и гарантияхФранцузский президент Эммануэль Макрон после визита в США и переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной.По его словам, обе страны будут продолжать военную поддержку Киева и при этом стараться избежать дальнейшей эскалации конфликта и защитить атомные электростанции на Украине.Макрон заверил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине.Он также заявил, что хочет поговорить с российским лидером после общения с гендиректором МАГАТЭ и обсудить вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.При этом Макрон подчеркнул, что Франция намерена поставить Украине дополнительное вооружение. В то же время французский лидер отметил, что в вопросах поставки оружия Киеву у Франции есть определенные "красные линии", которые они никогда не перейдёт.Путин может посетить ДонбассПрезидент РФ Владимир Путин со временем посетит Донбасс, заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена.Песков, комментируя заявление Макрона о желании пообщаться с Путиным по Украине, заявил, что пока точной даты телефонного разговора двух президентов нет.

https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836115484.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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