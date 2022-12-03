https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836109848.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:05
2022-12-03T17:05
2022-12-03T17:05
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Параллельно ликвидированы три пункта управления противника, 74 артиллерийских расчета, 195 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, десять беспилотников, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 908 реактивных систем залпового огня, 6970 танков и других бронемашин, 3652 орудия полевой артиллерии и 7450 единиц автомобильной техники.
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луганская народная республика
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РИА Новости
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украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика, вооруженные силы рф, спецоперация, донецкая народная республика, запорожская область, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 декабря 2022 года
За минувшие сутки российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Параллельно ликвидированы три пункта управления противника, 74 артиллерийских расчета, 195 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, десять беспилотников, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 908 реактивных систем залпового огня, 6970 танков и других бронемашин, 3652 орудия полевой артиллерии и 7450 единиц автомобильной техники.