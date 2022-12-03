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Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.12.2022
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Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.12.2022
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:39
2022-12-03T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР.
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в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика
14:39 03.12.2022 (обновлено: 14:40 03.12.2022)
 
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceСбитый беспилотник
Сбитый беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Сбитый беспилотник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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