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Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.12.2022

Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:39

2022-12-03T14:39

2022-12-03T14:40

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика