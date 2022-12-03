https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836092605.html
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.12.2022
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:39
2022-12-03T14:39
2022-12-03T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814006239_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_efd055942a13552b11c63ed1d56ef6d1.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР и ДНР.
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814006239_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c44104bb6a07ed1eaa76d9fc7f020424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика
14:39 03.12.2022 (обновлено: 14:40 03.12.2022)
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и восемь снарядов РСЗО