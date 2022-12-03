https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836091229.html
ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022
ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:22
2022-12-03T14:22
2022-12-03T15:27
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
безопасность
в мире
краматорск
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в субботу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах."В районе населенного пункта Каленики Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - добавили в Минобороны РФ.Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных уничтожены в Харьковской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836091110.html
https://ria.ru/20221203/mi-8-1836091018.html
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Минобороны РФ: в районе Краматорска поражены два пункта дислокации иностранных наемников
Брифинг МО 3.12.2022
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, сша, безопасность, в мире, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Безопасность, В мире, Краматорск
14:22 03.12.2022 (обновлено: 15:27 03.12.2022)
ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
Минобороны: российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР