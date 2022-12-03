https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836091229.html

ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР

ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022

ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР

Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:22

2022-12-03T14:22

2022-12-03T15:27

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сша

безопасность

в мире

краматорск

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в субботу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах."В районе населенного пункта Каленики Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - добавили в Минобороны РФ.Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных уничтожены в Харьковской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836091110.html

https://ria.ru/20221203/mi-8-1836091018.html

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донецкая народная республика

сша

краматорск

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Дарья Буймова

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Минобороны РФ: в районе Краматорска поражены два пункта дислокации иностранных наемников Брифинг МО 3.12.2022 2022-12-03T14:22 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, сша, безопасность, в мире, краматорск