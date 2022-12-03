https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836091110.html

Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.12.2022

Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении предотвращена попытка Киева атаковать в направлении Куземовки, уничтожено до 60 украинских военных, 2 танка, БМП. 3 БТР, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:22

2022-12-03T14:22

2022-12-03T14:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

киев

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На Купянском направлении предотвращена попытка Киева атаковать в направлении Куземовки, уничтожено до 60 украинских военных, 2 танка, БМП. 3 БТР, сообщили в субботу в Минобороны.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами вертолетов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки ЛНР."Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, киев, луганская народная республика