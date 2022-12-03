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Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836091110.html
Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.12.2022
Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении предотвращена попытка Киева атаковать в направлении Куземовки, уничтожено до 60 украинских военных, 2 танка, БМП. 3 БТР, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:22
2022-12-03T14:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
киев
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На Купянском направлении предотвращена попытка Киева атаковать в направлении Куземовки, уничтожено до 60 украинских военных, 2 танка, БМП. 3 БТР, сообщили в субботу в Минобороны.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами вертолетов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки ЛНР."Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Киев, Луганская Народная Республика
14:22 03.12.2022 (обновлено: 14:42 03.12.2022)
 
Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: на Купянском направлении пресечена попытка атаки, уничтожены до 60 военных ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На Купянском направлении предотвращена попытка Киева атаковать в направлении Куземовки, уничтожено до 60 украинских военных, 2 танка, БМП. 3 БТР, сообщили в субботу в Минобороны.
По данным ведомства, на Купянском направлении ударами вертолетов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки ЛНР.
"Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа", - сказали в Минобороны.
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