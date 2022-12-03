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ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных
ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных - РИА Новости, 03.12.2022
ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных
Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек, сообщили в субботу в Минобороны. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:20
2022-12-03T14:20
2022-12-03T14:29
специальная военная операция на украине
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безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек, сообщили в субботу в Минобороны."На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221203/mi-8-1836091018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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14:20 03.12.2022 (обновлено: 14:29 03.12.2022)
ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных
Минобороны: ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных