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ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных
ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных - РИА Новости, 03.12.2022
ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных
Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек, сообщили в субботу в Минобороны. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:20
2022-12-03T14:29
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек, сообщили в субботу в Минобороны."На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221203/mi-8-1836091018.html
россия
донецкая народная республика
авдеевка
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россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
14:20 03.12.2022 (обновлено: 14:29 03.12.2022)
 
ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных

Минобороны: ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек, сообщили в субботу в Минобороны.
"На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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