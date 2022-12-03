https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836090815.html

ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных

ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных - РИА Новости, 03.12.2022

ВС России на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных

Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек, сообщили в субботу в Минобороны. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:20

2022-12-03T14:20

2022-12-03T14:29

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек, сообщили в субботу в Минобороны."На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221203/mi-8-1836091018.html

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донецкая народная республика

авдеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина