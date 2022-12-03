https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836071552.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 бойцов ВСУ

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 03.12.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 бойцов ВСУ

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку, одну гаубицу, пять танков, четыре полевых пунктов управления РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T11:16

2022-12-03T11:16

2022-12-03T11:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

т-72б

безопасность

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку, одну гаубицу, пять танков, четыре полевых пунктов управления БПЛА и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в субботу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С3), одна гаубица (Д-30), пять танков (два Т-72Б, три Т-72АВ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, уничтожено четыре полевых пункта управления БпЛА. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В пятницу Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 50 человек, САУ, три гаубицы, четыре танка, семь БПЛА и десять единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221202/naemniki-1835858619.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, т-72б, безопасность