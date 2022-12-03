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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 бойцов ВСУ
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 03.12.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 бойцов ВСУ
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку, одну гаубицу, пять танков, четыре полевых пунктов управления РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T11:16
2022-12-03T11:16
2022-12-03T11:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, самоходную артиллерийскую установку, одну гаубицу, пять танков, четыре полевых пунктов управления БПЛА и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в субботу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С3), одна гаубица (Д-30), пять танков (два Т-72Б, три Т-72АВ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, уничтожено четыре полевых пункта управления БпЛА. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В пятницу Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 50 человек, САУ, три гаубицы, четыре танка, семь БПЛА и десять единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221202/naemniki-1835858619.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, т-72б, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, Безопасность
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 бойцов ВСУ
Народная милиция ДНР: украинские войска потеряли более 40 человек и пять танков за сутки