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Слуцкий предупредил о последствиях участия Запада в украинском конфликте - РИА Новости, 03.12.2022
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Слуцкий предупредил о последствиях участия Запада в украинском конфликте
Слуцкий предупредил о последствиях участия Запада в украинском конфликте - РИА Новости, 03.12.2022
Слуцкий предупредил о последствиях участия Запада в украинском конфликте
Вовлечённость Запада в украинский конфликт, при игнорировании предупреждений РФ, может спровоцировать боевую активность на околоземной орбите, сообщил... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T23:43
2022-12-03T23:45
владимир ермаков
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Вовлечённость Запада в украинский конфликт, при игнорировании предупреждений РФ, может спровоцировать боевую активность на околоземной орбите, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил в интервью РИА Новости, что квазигражданские спутники, которые Запад использует для поддержки операций украинских военных в конфликте, могут стать законной целью для России."Совершенно "законными целями для ответного поражения" могут стать и коммерческие гражданские спутники, выполняющие сугубо боевые задачи. Об этом совсем недавно предупреждали в российском МИД...Если российские предупреждения будут проигнорированы, как это было с требованиями гарантий безопасности почти год назад, вовлечённость Запада в украинский конфликт может спровоцировать боевую активность на околоземной орбите", - написал депутат в своем Telegram-канале.По словам парламентария, использование Западом аппаратов низкоорбитальной группировки для передачи данных военным силам Украины нарушает международные соглашения по мирному космосу."В российском внешнеполитическом ведомстве располагают информацией об использовании Западом аппаратов низкоорбитальной группировки для передачи данных ВСУ, что грубо и цинично нарушает международные соглашения по мирному космосу, в том числе договор о принципах использования космического пространства", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/lavrov-1835544467.html
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владимир ермаков, россия, украина, вооруженные силы украины
Владимир Ермаков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
23:43 03.12.2022 (обновлено: 23:45 03.12.2022)
 
Слуцкий предупредил о последствиях участия Запада в украинском конфликте

Слуцкий: участие Запада в украинском конфликте может привести к боевым действиям на орбите

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Вовлечённость Запада в украинский конфликт, при игнорировании предупреждений РФ, может спровоцировать боевую активность на околоземной орбите, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил в интервью РИА Новости, что квазигражданские спутники, которые Запад использует для поддержки операций украинских военных в конфликте, могут стать законной целью для России.
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"Совершенно "законными целями для ответного поражения" могут стать и коммерческие гражданские спутники, выполняющие сугубо боевые задачи. Об этом совсем недавно предупреждали в российском МИД...Если российские предупреждения будут проигнорированы, как это было с требованиями гарантий безопасности почти год назад, вовлечённость Запада в украинский конфликт может спровоцировать боевую активность на околоземной орбите", - написал депутат в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, использование Западом аппаратов низкоорбитальной группировки для передачи данных военным силам Украины нарушает международные соглашения по мирному космосу.
"В российском внешнеполитическом ведомстве располагают информацией об использовании Западом аппаратов низкоорбитальной группировки для передачи данных ВСУ, что грубо и цинично нарушает международные соглашения по мирному космосу, в том числе договор о принципах использования космического пространства", - добавил он.
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