https://ria.ru/20221203/skandal-1836035668.html

Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом

Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом - РИА Новости, 03.12.2022

Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал в ближайшие часы опубликовать документы, касающиеся ситуации в Twitter из-за скандала с ноутбуком... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T00:43

2022-12-03T00:43

2022-12-03T00:43

в мире

хантер байден

илон маск

руди джулиани

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал в ближайшие часы опубликовать документы, касающиеся ситуации в Twitter из-за скандала с ноутбуком Хантера Байдена."То, что на самом деле произошло с историей подавления Twitter истории с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в 5 вечера по восточному времени (1.00 ночи мск)”, - написал он.Согласно опубликованному в понедельник опросу службы Rasmussen Report, большинство (62%) американцев поддерживают объявленное республиканцами из палаты представителей расследование о бизнес-связях сына президента США Хантера Байдена.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.

https://ria.ru/20221122/bayden-1833264762.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html

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в мире, хантер байден, илон маск, руди джулиани, сша, делавэр, нью-йорк (город), фбр