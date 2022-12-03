Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом
Маск опубликует документы по ситуации в Twitter из-за скандала с Хантером Байденом
© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал в ближайшие часы опубликовать документы, касающиеся ситуации в Twitter из-за скандала с ноутбуком Хантера Байдена.
"То, что на самом деле произошло с историей подавления Twitter истории с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в 5 вечера по восточному времени (1.00 ночи мск)”, - написал он.
22 ноября, 10:13Данные на ноутбуке Хантера Байдена не искажались, сообщили СМИ
Согласно опубликованному в понедельник опросу службы Rasmussen Report, большинство (62%) американцев поддерживают объявленное республиканцами из палаты представителей расследование о бизнес-связях сына президента США Хантера Байдена.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.