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Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом - РИА Новости, 03.12.2022
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Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом
Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом - РИА Новости, 03.12.2022
Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал в ближайшие часы опубликовать документы, касающиеся ситуации в Twitter из-за скандала с ноутбуком... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T00:43
2022-12-03T00:43
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал в ближайшие часы опубликовать документы, касающиеся ситуации в Twitter из-за скандала с ноутбуком Хантера Байдена."То, что на самом деле произошло с историей подавления Twitter истории с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в 5 вечера по восточному времени (1.00 ночи мск)”, - написал он.Согласно опубликованному в понедельник опросу службы Rasmussen Report, большинство (62%) американцев поддерживают объявленное республиканцами из палаты представителей расследование о бизнес-связях сына президента США Хантера Байдена.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.
https://ria.ru/20221122/bayden-1833264762.html
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в мире, хантер байден, илон маск, руди джулиани, сша, делавэр, нью-йорк (город), фбр
В мире, Хантер Байден, Илон Маск, Руди Джулиани, США, Делавэр, Нью-Йорк (город), ФБР
00:43 03.12.2022
 
Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом

Маск опубликует документы по ситуации в Twitter из-за скандала с Хантером Байденом

© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал в ближайшие часы опубликовать документы, касающиеся ситуации в Twitter из-за скандала с ноутбуком Хантера Байдена.
"То, что на самом деле произошло с историей подавления Twitter истории с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в 5 вечера по восточному времени (1.00 ночи мск)”, - написал он.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 10:13
Данные на ноутбуке Хантера Байдена не искажались, сообщили СМИ
Согласно опубликованному в понедельник опросу службы Rasmussen Report, большинство (62%) американцев поддерживают объявленное республиканцами из палаты представителей расследование о бизнес-связях сына президента США Хантера Байдена.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 23:33
СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена
 
В миреХантер БайденИлон МаскРуди ДжулианиСШАДелавэрНью-Йорк (город)ФБР
 
 
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