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Полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке под Саратовом - РИА Новости, 03.12.2022
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Полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке под Саратовом
Полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке под Саратовом - РИА Новости, 03.12.2022
Полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке под Саратовом
Полиция в городе Балашове Саратовской области проводит проверку по заявлению о том, что ребенка в мороз высадили из автобуса, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T23:25
2022-12-03T23:25
балашов
саратов
саратовская область
госдума рф
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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Балашове Саратовской области проводит проверку по заявлению о том, что ребенка в мороз высадили из автобуса, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.Накануне зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова заявила, что водитель маршрутного автобуса в Балашове высадил ребенка на мороз из-за неработающей транспортной карты. Местный портал "Балашовер" со ссылкой на мать школьника написал, что якобы водитель автобуса, следовавшего по маршруту №18, высадил ее сына по пути из школы домой в морозную погоду на одну остановку раньше после того, как не прошла оплата картой через терминал, и мальчику пришлось идти далее домой пешком."(Полицейские) проводят проверку по заявлению", - сказала собеседница агентства.Госдума ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.
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балашов, саратов, саратовская область, госдума рф
Балашов, Саратов, Саратовская область, Госдума РФ
23:25 03.12.2022
 
Полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке под Саратовом

Полиция под Саратовом проверяет сообщение, что школьника из автобуса высадили на мороз

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Балашове Саратовской области проводит проверку по заявлению о том, что ребенка в мороз высадили из автобуса, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.
Накануне зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова заявила, что водитель маршрутного автобуса в Балашове высадил ребенка на мороз из-за неработающей транспортной карты. Местный портал "Балашовер" со ссылкой на мать школьника написал, что якобы водитель автобуса, следовавшего по маршруту №18, высадил ее сына по пути из школы домой в морозную погоду на одну остановку раньше после того, как не прошла оплата картой через терминал, и мальчику пришлось идти далее домой пешком.
"(Полицейские) проводят проверку по заявлению", - сказала собеседница агентства.
Госдума ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 10:55
В Кургане ребенка высадили из автобуса на темную улицу
 
БалашовСаратовСаратовская областьГосдума РФ
 
 
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