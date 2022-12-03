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Полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке под Саратовом

Полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке под Саратовом - РИА Новости, 03.12.2022

Полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке под Саратовом

Полиция в городе Балашове Саратовской области проводит проверку по заявлению о том, что ребенка в мороз высадили из автобуса, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T23:25

2022-12-03T23:25

2022-12-03T23:25

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саратов

саратовская область

госдума рф

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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Балашове Саратовской области проводит проверку по заявлению о том, что ребенка в мороз высадили из автобуса, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.Накануне зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова заявила, что водитель маршрутного автобуса в Балашове высадил ребенка на мороз из-за неработающей транспортной карты. Местный портал "Балашовер" со ссылкой на мать школьника написал, что якобы водитель автобуса, следовавшего по маршруту №18, высадил ее сына по пути из школы домой в морозную погоду на одну остановку раньше после того, как не прошла оплата картой через терминал, и мальчику пришлось идти далее домой пешком."(Полицейские) проводят проверку по заявлению", - сказала собеседница агентства.Госдума ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.

https://ria.ru/20221115/avtobus-1831540684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

балашов, саратов, саратовская область, госдума рф