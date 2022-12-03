20:56 03.12.2022 (обновлено: 20:59 03.12.2022)
Псковские десантники обзавелись шевронами с портретом Лаврова
Псковские десантники, находящиеся в зоне СВО, обзавелись шевронами с портретом Лаврова
© Фото : соцсетиШеврон с портретом министра иностранных дел России Сергея Лаврова
© Фото : соцсети
Шеврон с портретом министра иностранных дел России Сергея Лаврова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, находящиеся в зоне спецоперации, рассказали, что обзавелись шевронами с портретом главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Фото этого шеврона, нашитого на рукав одного из десантников, опубликовано в группе 76-й дивизии в соцсети "ВКонтакте", где военные рассказывают о своем быте в местах боевых действий. На шевроне, помимо портрета Лаврова, вышита надпись: "Есть такая работа – с дебилами разговаривать".
Семьдесят шестая гвардейская десантно-штурмовая дивизия 1 декабря отметила 60-летие со дня основания. В России ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвященные подвигу псковских десантников в 2000 году, когда бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка приняли бой в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.