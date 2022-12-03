https://ria.ru/20221203/shevrony-1836143793.html

Псковские десантники обзавелись шевронами с портретом Лаврова

Псковские десантники обзавелись шевронами с портретом Лаврова - РИА Новости, 03.12.2022

Псковские десантники обзавелись шевронами с портретом Лаврова

Военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, находящиеся в зоне спецоперации, рассказали, что обзавелись шевронами с портретом главы МИД РФ... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T20:56

2022-12-03T20:56

2022-12-03T20:59

безопасность

сергей лавров

шамиль басаев

россия

шатойский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, находящиеся в зоне спецоперации, рассказали, что обзавелись шевронами с портретом главы МИД РФ Сергея Лаврова.Фото этого шеврона, нашитого на рукав одного из десантников, опубликовано в группе 76-й дивизии в соцсети "ВКонтакте", где военные рассказывают о своем быте в местах боевых действий. На шевроне, помимо портрета Лаврова, вышита надпись: "Есть такая работа – с дебилами разговаривать".Семьдесят шестая гвардейская десантно-штурмовая дивизия 1 декабря отметила 60-летие со дня основания. В России ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвященные подвигу псковских десантников в 2000 году, когда бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка приняли бой в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

https://ria.ru/20221129/vdv-1834905807.html

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Наталья Макарова

безопасность, сергей лавров, шамиль басаев, россия, шатойский район