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Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин - РИА Новости, 03.12.2022

Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T11:33

2022-12-03T11:33

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россия

культура

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."Скончался в 6 утра в больнице", - сказали в пресс-службе.Шадрин родился в 1939 году. Долгое время возглавлял департамент культуры Москвы. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени", заслуженный деятель искусств РФ (2016 год).Московский международный театральный фестиваль им. Чехова отметил 4 октября 30 лет. Фестиваль был основан в 1992 году и стал одним из главных в мире театральных форумов.

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, культура