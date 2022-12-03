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Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин
Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин - РИА Новости, 03.12.2022
Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин
Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T11:33
2022-12-03T11:33
2022-12-03T11:35
москва
россия
культура
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."Скончался в 6 утра в больнице", - сказали в пресс-службе.Шадрин родился в 1939 году. Долгое время возглавлял департамент культуры Москвы. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени", заслуженный деятель искусств РФ (2016 год).Московский международный театральный фестиваль им. Чехова отметил 4 октября 30 лет. Фестиваль был основан в 1992 году и стал одним из главных в мире театральных форумов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, культура
11:33 03.12.2022 (обновлено: 11:35 03.12.2022)
Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин
Умер гендиректор Чеховского фестиваля, заслуженный деятель искусств, Валерий Шадрин
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Скончался в 6 утра в больнице", - сказали в пресс-службе.
Шадрин родился в 1939 году. Долгое время возглавлял департамент культуры Москвы
. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени", заслуженный деятель искусств РФ
(2016 год).
Московский международный театральный фестиваль им. Чехова отметил 4 октября 30 лет. Фестиваль был основан в 1992 году и стал одним из главных в мире театральных форумов.