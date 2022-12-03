https://ria.ru/20221203/sanktsii-1836062380.html

В Венгрии прошли консультации по антироссийским санкциям

В Венгрии прошли консультации по антироссийским санкциям - РИА Новости, 03.12.2022

В Венгрии прошли консультации по антироссийским санкциям

Не все в венгерской столице планируют принять участие в национальной консультации, призванной выяснить отношение общества к антироссийским санкциям, однако... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:35

2022-12-03T09:35

2022-12-03T09:35

в мире

виктор орбан

владимир путин

будапешт

венгрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Не все в венгерской столице планируют принять участие в национальной консультации, призванной выяснить отношение общества к антироссийским санкциям, однако старшее поколение относится к этому более ответственно, убедился корреспондент РИА Новости.Национальная консультация в Венгрии продлится до 9 декабря. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. Как сообщил в пятницу премьер-министр страны Виктор Орбан, к началу декабря проголосовали более миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правом голоса обладает 8 миллионов."Если честно, я даже не открывал конверт с анкетой. И на прошлых консультациях тоже. В Будапеште, насколько я понимаю, более оппозиционно к власти настроены люди. Это в провинции в основном голосуют на консультациях", - сказал РИА Новости преподаватель университета Шандор.Такого же мнения придерживается сотрудник банка Бенедикт."В Будапеште люди мало в этом участвуют. Это больше для провинции", - считает он.В отличие от них сотрудница ателье Ильдико собирается проголосовать, но признается, что пока не изучила анкету, которая содержит семь вопросов. По ее словам, она пока не знает, как ответит на каждый из них, для этого ей нужно детально ознакомиться с текстом.Однако некоторые жители Будапешта, особенно старшего поколения, имеют более определенную позицию по этому вопросу."Да, я проголосовала, и муж тоже. Я считаю, это важно. Санкции усложняют людям жизнь. У меня много знакомых, кто думает так же. Цены растут, коммунальные льготы сократили. Поможет ли это? Я не знаю, но я свое мнение выразила", - сообщила РИА Новости владелица пекарни Эржебет.Премьер Венгрии Виктор Орбан в конце сентября объявил о намерении провести консультацию, чтобы граждане таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Правительство Венгрии стало обращаться к такому способу узнать мнение граждан, как национальные консультации, с 2010 года, когда альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" впервые получил конституционное большинство в парламенте. С тех пор в консультациях по миграции, пандемии, защите семей и другим вопросам участвовало каждый раз от полумиллиона до двух миллионов венгерских граждан.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221118/vengriya-1832531436.html

https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835553361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виктор орбан, владимир путин, будапешт, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии