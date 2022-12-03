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"Росатом" считает урановую политику без участия России невозможной - РИА Новости, 03.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221203/rosatom-1836121842.html
"Росатом" считает урановую политику без участия России невозможной
"Росатом" считает урановую политику без участия России невозможной - РИА Новости, 03.12.2022
"Росатом" считает урановую политику без участия России невозможной
Урановая политика невозможна на планете без участия России, заявил глава государственной корпорации по атомной энергии (Росатом) Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:06
2022-12-03T18:48
алексей лихачев
россия
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
опек
наука
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Урановая политика невозможна на планете без участия России, заявил глава государственной корпорации по атомной энергии (Росатом) Алексей Лихачев.В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества."Во-первых, уранового ОПЕКа нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику. В-третьих, главный игрок на рынке урана - это Китай, а в 40% добычных предприятий Китая мы присутствуем на более чем 50% в сумме. Поэтому я очень сомневаюсь, что на планете возможна урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта", - сказал Лихачев в рамках пленарного заседания на II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день важно сохранить связи с зарубежными партнерами, в том числе с западными. Вкупе, по мнению Лихачёва, в стране важно развитие фундаментальной науки, а также ее индустриальных частей.
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алексей лихачев, россия, китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", опек
Алексей Лихачев, Россия, Китай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ОПЕК, Наука
18:06 03.12.2022 (обновлено: 18:48 03.12.2022)
 
"Росатом" считает урановую политику без участия России невозможной

Глава "Росатома" Лихачев: урановая политика невозможна на планете без участия России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Урановая политика невозможна на планете без участия России, заявил глава государственной корпорации по атомной энергии (Росатом) Алексей Лихачев.
В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
"Во-первых, уранового ОПЕКа нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику. В-третьих, главный игрок на рынке урана - это Китай, а в 40% добычных предприятий Китая мы присутствуем на более чем 50% в сумме. Поэтому я очень сомневаюсь, что на планете возможна урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта", - сказал Лихачев в рамках пленарного заседания на II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день важно сохранить связи с зарубежными партнерами, в том числе с западными. Вкупе, по мнению Лихачёва, в стране важно развитие фундаментальной науки, а также ее индустриальных частей.
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НаукаАлексей ЛихачевРоссияКитайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ОПЕК
 
 
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