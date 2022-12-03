18:06 03.12.2022 (обновлено: 18:48 03.12.2022)
"Росатом" считает урановую политику без участия России невозможной
Глава "Росатома" Лихачев: урановая политика невозможна на планете без участия России
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Урановая политика невозможна на планете без участия России, заявил глава государственной корпорации по атомной энергии (Росатом) Алексей Лихачев.
В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
"Во-первых, уранового ОПЕКа нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику. В-третьих, главный игрок на рынке урана - это Китай, а в 40% добычных предприятий Китая мы присутствуем на более чем 50% в сумме. Поэтому я очень сомневаюсь, что на планете возможна урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта", - сказал Лихачев в рамках пленарного заседания на II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день важно сохранить связи с зарубежными партнерами, в том числе с западными. Вкупе, по мнению Лихачёва, в стране важно развитие фундаментальной науки, а также ее индустриальных частей.