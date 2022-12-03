https://ria.ru/20221203/rosatom-1836121842.html

"Росатом" считает урановую политику без участия России невозможной

"Росатом" считает урановую политику без участия России невозможной - РИА Новости, 03.12.2022

"Росатом" считает урановую политику без участия России невозможной

Урановая политика невозможна на планете без участия России, заявил глава государственной корпорации по атомной энергии (Росатом) Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:06

2022-12-03T18:06

2022-12-03T18:48

алексей лихачев

россия

китай

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

опек

наука

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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Урановая политика невозможна на планете без участия России, заявил глава государственной корпорации по атомной энергии (Росатом) Алексей Лихачев.В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества."Во-первых, уранового ОПЕКа нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику. В-третьих, главный игрок на рынке урана - это Китай, а в 40% добычных предприятий Китая мы присутствуем на более чем 50% в сумме. Поэтому я очень сомневаюсь, что на планете возможна урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта", - сказал Лихачев в рамках пленарного заседания на II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день важно сохранить связи с зарубежными партнерами, в том числе с западными. Вкупе, по мнению Лихачёва, в стране важно развитие фундаментальной науки, а также ее индустриальных частей.

https://ria.ru/20221202/konkurentosposobnost-1835989488.html

россия

китай

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Наталья Макарова

алексей лихачев, россия, китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", опек