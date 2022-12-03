https://ria.ru/20221203/razrabotki-1836088159.html
Чернышенко призвал доводить разработки молодых ученых до рынка
Чернышенко призвал доводить разработки молодых ученых до рынка - РИА Новости, 03.12.2022
Чернышенко призвал доводить разработки молодых ученых до рынка
Государство должно помочь доводить разработки молодых ученых до рынка, чтобы те могли заниматься только исследованиями и не размывать свои силы, заявил... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:58
2022-12-03T13:58
2022-12-03T13:59
технологии
дмитрий чернышенко
образовательный центр "сириус"
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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Государство должно помочь доводить разработки молодых ученых до рынка, чтобы те могли заниматься только исследованиями и не размывать свои силы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В России предстоит создать 900 научных лабораторий, которые возглавляют молодые ученые до 30 лет, напомнил Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи. По словам вице-премьера, он общается с молодыми исследователями, это очень преданные своему делу люди."Именно их преданность науке с младых ногтей, посвящение себя самого целиком решению научной задаче - это очень важное, но не всегда достаточное качество для руководителя молодежной руководителя. Крайне важно, чтобы у него был технологический заказчик, тот, кто поставит задачу, оценит результат", - подчеркнул Чернышенко.И задача государства - обеспечить "бесшовность", эффективность перехода того или иного изобретения на более высокие уровни технологической готовности, потому что зачастую руководители лабораторий пытаются делать все сами, отметил Чернышенко. Поэтому надо помочь прототипировать разработку и помочь вывести ее на рынок, чтобы ученым оставалось заниматься только наукой, добавил вице-премьер.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20221202/robokot-1835885016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий чернышенко, образовательный центр "сириус"
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Образовательный центр "Сириус"
13:58 03.12.2022 (обновлено: 13:59 03.12.2022)
Чернышенко призвал доводить разработки молодых ученых до рынка
Чернышенко: государство должно помочь доводить разработки молодых ученых до рынка
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Государство должно помочь доводить разработки молодых ученых до рынка, чтобы те могли заниматься только исследованиями и не размывать свои силы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В России предстоит создать 900 научных лабораторий, которые возглавляют молодые ученые до 30 лет, напомнил Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи
. По словам вице-премьера, он общается с молодыми исследователями, это очень преданные своему делу люди.
"Именно их преданность науке с младых ногтей, посвящение себя самого целиком решению научной задаче - это очень важное, но не всегда достаточное качество для руководителя молодежной руководителя. Крайне важно, чтобы у него был технологический заказчик, тот, кто поставит задачу, оценит результат", - подчеркнул Чернышенко.
И задача государства - обеспечить "бесшовность", эффективность перехода того или иного изобретения на более высокие уровни технологической готовности, потому что зачастую руководители лабораторий пытаются делать все сами, отметил Чернышенко. Поэтому надо помочь прототипировать разработку и помочь вывести ее на рынок, чтобы ученым оставалось заниматься только наукой, добавил вице-премьер.
Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным
.