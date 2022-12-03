https://ria.ru/20221203/razrabotki-1836088159.html

Чернышенко призвал доводить разработки молодых ученых до рынка

Чернышенко призвал доводить разработки молодых ученых до рынка - РИА Новости, 03.12.2022

Чернышенко призвал доводить разработки молодых ученых до рынка

Государство должно помочь доводить разработки молодых ученых до рынка, чтобы те могли заниматься только исследованиями и не размывать свои силы, заявил... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:58

2022-12-03T13:58

2022-12-03T13:59

технологии

дмитрий чернышенко

образовательный центр "сириус"

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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Государство должно помочь доводить разработки молодых ученых до рынка, чтобы те могли заниматься только исследованиями и не размывать свои силы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В России предстоит создать 900 научных лабораторий, которые возглавляют молодые ученые до 30 лет, напомнил Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи. По словам вице-премьера, он общается с молодыми исследователями, это очень преданные своему делу люди."Именно их преданность науке с младых ногтей, посвящение себя самого целиком решению научной задаче - это очень важное, но не всегда достаточное качество для руководителя молодежной руководителя. Крайне важно, чтобы у него был технологический заказчик, тот, кто поставит задачу, оценит результат", - подчеркнул Чернышенко.И задача государства - обеспечить "бесшовность", эффективность перехода того или иного изобретения на более высокие уровни технологической готовности, потому что зачастую руководители лабораторий пытаются делать все сами, отметил Чернышенко. Поэтому надо помочь прототипировать разработку и помочь вывести ее на рынок, чтобы ученым оставалось заниматься только наукой, добавил вице-премьер.Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20221202/robokot-1835885016.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, дмитрий чернышенко, образовательный центр "сириус"