https://ria.ru/20221203/ranenaya-1836110220.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:51
2022-12-03T16:51
2022-12-03T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."В Куйбышевском районе Донецка ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того штаб сообщил о ранении мирного жителя Волновахи, пострадавшего при контакте со взрывоопасным предметом.
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Куйбышевского района Донецка ранена мирная жительница