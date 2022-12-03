https://ria.ru/20221203/ranenaya-1836110220.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:51

2022-12-03T16:51

2022-12-03T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."В Куйбышевском районе Донецка ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того штаб сообщил о ранении мирного жителя Волновахи, пострадавшего при контакте со взрывоопасным предметом.

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика