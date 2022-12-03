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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/ranenaya-1836110220.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 03.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:51
2022-12-03T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."В Куйбышевском районе Донецка ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того штаб сообщил о ранении мирного жителя Волновахи, пострадавшего при контакте со взрывоопасным предметом.
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
16:51 03.12.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Куйбышевского района Донецка ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР.
"В Куйбышевском районе Донецка ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Кроме того штаб сообщил о ранении мирного жителя Волновахи, пострадавшего при контакте со взрывоопасным предметом.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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