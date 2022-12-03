https://ria.ru/20221203/putin-1836072663.html
Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником
Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.12.2022
Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником, отметив, что перед представителями разных юридических... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T11:28
2022-12-03T11:28
2022-12-03T11:28
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником, отметив, что перед представителями разных юридических профессий стоит серьезная задача в области противодействия коррупции.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днём юриста... Сегодня перед вами стоят серьёзные, ответственные задачи, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, противодействием коррупции, повышением правовой культуры в обществе, оказанием людям квалифицированной юридической помощи", - говорится в телеграмме.Он уточнил, что праздник призван подчеркнуть важную роль сообщества в жизни страны. По его словам, юристы стоят на страже закона, защищают конституционные права и свободы граждан, содействуют укреплению государственности и обеспечивают юридическое сопровождение деятельности бизнеса и социальной сферы.Глава страны также отметил глубокие знания, честность и неравнодушие в труде юристов."И конечно, самые искренние слова благодарности и признательности – ветеранам юридического корпуса". - добавил президент.
https://ria.ru/20220425/ukaz-1785395137.html
https://ria.ru/20211208/korruptsiya-1762690658.html
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РИА Новости
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником
Путин: перед юристами России стоит серьезная задача в области противодействия коррупции
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил
юридическое сообщество России с профессиональным праздником, отметив, что перед представителями разных юридических профессий стоит серьезная задача в области противодействия коррупции.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём юриста... Сегодня перед вами стоят серьёзные, ответственные задачи, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, противодействием коррупции, повышением правовой культуры в обществе, оказанием людям квалифицированной юридической помощи", - говорится в телеграмме.
Он уточнил, что праздник призван подчеркнуть важную роль сообщества в жизни страны. По его словам, юристы стоят на страже закона, защищают конституционные права и свободы граждан, содействуют укреплению государственности и обеспечивают юридическое сопровождение деятельности бизнеса и социальной сферы.
Глава страны также отметил глубокие знания, честность и неравнодушие в труде юристов.
"И конечно, самые искренние слова благодарности и признательности – ветеранам юридического корпуса". - добавил президент.