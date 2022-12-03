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"Не только футбол": Пушков высмеял конфликт в немецком правительстве - РИА Новости, 03.12.2022
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"Не только футбол": Пушков высмеял конфликт в немецком правительстве
"Не только футбол": Пушков высмеял конфликт в немецком правительстве - РИА Новости, 03.12.2022
"Не только футбол": Пушков высмеял конфликт в немецком правительстве
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и министром финансов страны Кристианом Линднером,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T01:25
2022-12-03T09:56
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и министром финансов страны Кристианом Линднером, отказавшим в просьбе немедленно выделить деньги на закупку новых боеприпасов.О разногласиях в немецком правительстве ранее сообщила газета Politico. В начале недели Ламбрехт написала Линдеру письмо, в котором призвала его в срочном порядке предоставить крупную сумму для приобретения недостающего вооружения. Однако глава Минфина в "циничном тоне" отклонил просьбу."У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже..." — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее на этой неделе Ламбрехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung пожаловалась, что бундесвер был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия из собственных запасов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, признал, что в последние десятилетия Германия выбирала неверный курс в сфере поставок оружия для бундесвера.
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в мире, алексей пушков, кристина ламбрехт, кристиан линднер, германия, европа, украина
В мире, Алексей Пушков, Кристина Ламбрехт, Кристиан Линднер, Германия, Европа, Украина
01:25 03.12.2022 (обновлено: 09:56 03.12.2022)
 
"Не только футбол": Пушков высмеял конфликт в немецком правительстве

Сенатор Пушков высмеял конфликт между министрами в правительстве ФРГ

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и министром финансов страны Кристианом Линднером, отказавшим в просьбе немедленно выделить деньги на закупку новых боеприпасов.
О разногласиях в немецком правительстве ранее сообщила газета Politico. В начале недели Ламбрехт написала Линдеру письмо, в котором призвала его в срочном порядке предоставить крупную сумму для приобретения недостающего вооружения. Однако глава Минфина в "циничном тоне" отклонил просьбу.
"У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже..." — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее на этой неделе Ламбрехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung пожаловалась, что бундесвер был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия из собственных запасов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, признал, что в последние десятилетия Германия выбирала неверный курс в сфере поставок оружия для бундесвера.
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 10:33Специальная военная операция на Украине
СМИ: Запад все глубже "влезает" в запасы вооружений ради Украины
 
В миреАлексей ПушковКристина ЛамбрехтКристиан ЛинднерГерманияЕвропаУкраина
 
 
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