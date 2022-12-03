https://ria.ru/20221203/pushkov-1836039538.html

"Не только футбол": Пушков высмеял конфликт в немецком правительстве

"Не только футбол": Пушков высмеял конфликт в немецком правительстве - РИА Новости, 03.12.2022

"Не только футбол": Пушков высмеял конфликт в немецком правительстве

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и министром финансов страны Кристианом Линднером,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T01:25

2022-12-03T01:25

2022-12-03T09:56

в мире

алексей пушков

кристина ламбрехт

кристиан линднер

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и министром финансов страны Кристианом Линднером, отказавшим в просьбе немедленно выделить деньги на закупку новых боеприпасов.О разногласиях в немецком правительстве ранее сообщила газета Politico. В начале недели Ламбрехт написала Линдеру письмо, в котором призвала его в срочном порядке предоставить крупную сумму для приобретения недостающего вооружения. Однако глава Минфина в "циничном тоне" отклонил просьбу."У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже..." — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее на этой неделе Ламбрехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung пожаловалась, что бундесвер был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия из собственных запасов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, признал, что в последние десятилетия Германия выбирала неверный курс в сфере поставок оружия для бундесвера.

https://ria.ru/20221124/boepripasy-1833853425.html

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в мире, алексей пушков, кристина ламбрехт, кристиан линднер, германия, европа, украина