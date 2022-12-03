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Сообщения об "экскурсиях" в особняке Пугачевой никак не прокомментировали - РИА Новости, 03.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221203/pugacheva-1836076481.html
Сообщения об "экскурсиях" в особняке Пугачевой никак не прокомментировали
Сообщения об "экскурсиях" в особняке Пугачевой никак не прокомментировали - РИА Новости, 03.12.2022
Сообщения об "экскурсиях" в особняке Пугачевой никак не прокомментировали
Представитель эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать якобы проводящиеся в особняке примадонны экскурсии, средства от которых... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:10
2022-12-03T12:10
шоубиз
алла пугачева
елена зеленская
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представитель эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать якобы проводящиеся в особняке примадонны экскурсии, средства от которых должны пойти в благотворительный фонд Елены Зеленской, супруги Владимира Зеленского.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что экскурсии будут проводиться в замке примадонны в деревне Грязь, их стоимость составит 10 200 рублей. В неё входят просмотр комнат и гардеробных семьи артистки. Средства от продаж якобы пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской."Я не даю никаких комментариев", - сказала агентству Чупракова.На вопрос о том, может ли она хотя бы опровергнуть эту информацию, представитель Пугачевой повторила, что не комментирует ситуацию.
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алла пугачева, елена зеленская, общество
Шоубиз, Алла Пугачева, Елена Зеленская, Общество
12:10 03.12.2022
 
Сообщения об "экскурсиях" в особняке Пугачевой никак не прокомментировали

Представитель Пугачевой не прокомментировала информацию об "экскурсиях" в доме примадонны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представитель эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать якобы проводящиеся в особняке примадонны экскурсии, средства от которых должны пойти в благотворительный фонд Елены Зеленской, супруги Владимира Зеленского.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что экскурсии будут проводиться в замке примадонны в деревне Грязь, их стоимость составит 10 200 рублей. В неё входят просмотр комнат и гардеробных семьи артистки. Средства от продаж якобы пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской.
"Я не даю никаких комментариев", - сказала агентству Чупракова.
На вопрос о том, может ли она хотя бы опровергнуть эту информацию, представитель Пугачевой повторила, что не комментирует ситуацию.
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