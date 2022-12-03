https://ria.ru/20221203/pugacheva-1836076481.html

Сообщения об "экскурсиях" в особняке Пугачевой никак не прокомментировали

Сообщения об "экскурсиях" в особняке Пугачевой никак не прокомментировали - РИА Новости, 03.12.2022

Сообщения об "экскурсиях" в особняке Пугачевой никак не прокомментировали

Представитель эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать якобы проводящиеся в особняке примадонны экскурсии, средства от которых... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T12:10

2022-12-03T12:10

2022-12-03T12:10

шоубиз

алла пугачева

елена зеленская

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576397904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac00378e2de1203096e3aabc29ccc0ea.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представитель эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать якобы проводящиеся в особняке примадонны экскурсии, средства от которых должны пойти в благотворительный фонд Елены Зеленской, супруги Владимира Зеленского.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что экскурсии будут проводиться в замке примадонны в деревне Грязь, их стоимость составит 10 200 рублей. В неё входят просмотр комнат и гардеробных семьи артистки. Средства от продаж якобы пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской."Я не даю никаких комментариев", - сказала агентству Чупракова.На вопрос о том, может ли она хотя бы опровергнуть эту информацию, представитель Пугачевой повторила, что не комментирует ситуацию.

https://ria.ru/20221115/pugacheva-1831733617.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алла пугачева, елена зеленская, общество